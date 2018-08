Tras pifia de Viera, Junior cayó 1-2 frente a Boyacá Chicó por la Liga

Este sábado, Boyacá Chicó se impuso 2-1 sobre Atlético Junior, por la fecha 5 de la Liga II-2018. El Estadio La Independencia de Tunja fue el escenario en el que los 'tiburones', tras una pifia de Sebastián Viera, cayeron frente al equipo 'ajedrezado'.

En el amanecer del primer tiempo, el conjunto 'tiburón' tomó la posesión de la pelota, los primeros diez minutos del encuentro, los visitantes asecharon al área rival y propiciaron un tiro de esquina.



La apertura del marcador llegaría muy temprano, Yony González, tras un centro de Marlon Piedrahita, remató de cabeza para traspasar el arco defendido por Sergio Avellaneda, a quien le fue imposible detener el balón.



El equipo visitante mantuvo el control del partido tras el gol, aunque no tuvo opciones claras de cuidado para aumentar la diferencia. Boyacá Chicó, por su parte, no se aproximó al área del Junior hasta la altura del minuto 30.



Una pifia del arquero Sebastián Viera en el minuto 37, le dio el empate a los locales, después de un pase de Deivy Balanta, el portero no pudo despejarla y la encajó en su propia puerta.



En respuesta a la igualdad, Junior tuvo una opción clara en el 41, Luis Fernando Díaz sacó un disparo desde el centro del área, pero la defensa 'ajedrezada' le impidió el grito de gol.



Con un remate fallido de Fabián Sambueza, terminó el primer tiempo en La Independencia con el marcador empatado 1-1.



Para la segunda mitad, el encuentro estuvo pausado algunos minutos por la lesión del arquero Avellaneda y después de la sustitución, ningún equipo intentó llegadas, por lo que se jugó el partido en la mitad de la cancha.



Hasta el minuto 68, Junior tuvo una llegada en ataque pero sin la efectividad para sacar un remate al arco de peligro.



Víctor Cantillo estuvo cerca en el minuto 78, tras disparar desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del travesaño, igualmente volvió a intentar desde media distancia en el 81, pero Rogerio Caicedo la despejó hacia el tiro de esquina.



En una de las pocas llegadas de los locales llegó el gol de la victoria, el lateral Nelino Tapia, sacó un potente remate desde el costado izquierdo del área y venció a Viera, quien no pudo llegar al balón.



Boyacá Chicó, en un partido en el que no se destacó por su buen juego, venció a Junior por la fecha 5 de la Liga II-2018. Los 'tiburones' se verán contra Medellín el próximo sábado en Barranquilla, mientras que los 'ajedrezados' visitarán a Once Caldas en el Palogrande.