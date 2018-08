Pasto no levanta cabeza, 0-0 frente a Once Caldas, de locales

Este domingo en el Estadio Departamental Libertad, Deportivo Pasto empató 0-0 con Once Caldas, en el encuentro por la tercera fecha de la Liga II-2018. Los volcánicos sumaron su primer punto, mientras que los de Manizales llegaron a 7 unidades.

Con el equipo volcánico urgido de sumar, salieron los equipos en medio de la soleada tarde en la capital nariñense. Brayan Fernández en punta por Pasto y David Lemos en el ataque del visitante.



En el amanecer del partido los locales salieron al ataque, en el minuto 3, Armando Vargas tuvo la primera opción, con un remate de media distancia que terminó desviado.



Al minuto 9, Brayan Fernández sacó un disparo desde fuera del área que pudo atajar el arquero José Fernando Cuadrado en dos tiempos.

La primera llegada del Once Caldas llegó hasta la altura del minuto 21, tras un centro de Kevin Londoño, que casi termina en el fondo de la meta, pero Nahuel Losada la pudo controlar con facilidad.



Pasto siguió dominando el partido pero sin poder concretar una opción clara, en el 27, el delantero Darío Rodríguez estuvo cerca, tras un cobró de esquina, pero Cuadrado recuperó con facilidad.



Con un pobre planteamiento ofensivo, el árbitro Andrés Rojas pitó el final de un primer tiempo en el que Once Caldas no tuvo un remate contundente al arco y los locales no afinan la puntería.



El blanco de Manizales pareció cambiar de mentalidad para el tiempo complementario. En el minuto 51, Juan Pablo Nieto remató desde media distancia y Johan Carbonero recuperó el rebote, pero su disparo lo atajó Losada, ocasionando la más clara para los visitantes hasta el momento.



Enseguida, Carbonero volvió crear una opción contundente, tras dejar a dos defensores en el camino, se la sirvió desde el borde del área a Lemos, quien sacó un fuerte remate con pierna derecha, pero se terminó desviando por encima del arco.



Pasto respondió en el 65, Darío Rodríguez en una posición privilegiada, sacó un remate al arco que pudo atajar Losada.



A la altura del minuto 70, el encuentro empezó a tornarse de ida y vuelta pero ninguno de los dos equipos pudo aumentar la diferencia. Por la visita, Nieto tuvo una opción desde fuera del área, pero el balón pasó rozando el horizontal, mientras que los locales desperdiciaron el gol en los pies de Hernández.



Finalizó el partido en la capital de Nariño y no se abrió el marcador. Deportivo Pasto después de tres partidos no ha anotado en el campeonato, mientras que Once Caldas llegó 7 puntos.