Jaguares sumó su primera victoria en la Liga, 2-0 sobre Leones FC

El último partido por la tercera fecha de la Liga II-2018, le dio el triunfo a Jaguares de Córdoba. En el Estadio Jaraguay de Montería, los locales se impusieron 2-0 sobre Leones FC y sumaron tres puntos valiosos. La visita, por su parte, no levanta cabeza con su tercera derrota consecutiva y también peligra en la tabla de descenso.

Con poca asistencia en la cancha, salieron ambos equipos necesitados de sumar puntos. Los locales alinearon en punta a su nueva adquisición, el brasileño Rafhael Lucas, mientras que la visita optó por Roger Lemus y Francisco Brítez en ataque.



Jaguares en los primeros 10 minutos de juego se acercó al arco de Arled Cadavid, pero no sacaron un remate contundente.



El encuentro se continuó disputando en la mitad de la cancha hasta que en el minuto 20, los antioqueños tuvieron la opción más clara, mediante un remate de Lemus, quien desde media distancia sacó un fuerte disparo que rozó el palo izquierdo de Wilder Mosquera.



Hasta el minuto 28 se abrió el marcador del partido, los cordobeses aumentaron la diferencia con gol de Jhony Cano, quien tras un pase filtrado desde la mitad de la cancha, quedó cara a cara con Cadavid y la encajó, con pierna zurda, junto al palo izquierdo del arco.



Los locales continuaron la arremetida mediante el juego aéreo, Cano tuvo dos opciones de cabeza, pero Cadavid las pudo controlar.



El partido se tornó de ida y vuelta en Montería, pero no se logró concretar ninguna llegada y ambos equipos se fueron al descanso.



En el amanecer del segundo tiempo, los locales estuvieron cerca tras un cobro de tiro libre, Cleider Alzáte disparó un potente remate que Cadavid pudo despejar con la punta de los dedos y la envió al tiro de esquina.



Jaguares de Córdoba siguió en busca de ampliar la diferencia. En el minuto 56, Alexis Hinestroza remató desde el borde del área y la defensa visitante desvió el balón, que se estrelló contra el palo izquierdo de Cadavid.



A la altura del minuto 66, los locales tuvieron la opción de concretar el segundo gol en cobro de tiro penal pero, Pablo Rojas lo erró tras intentar ponerla en el ángulo derecho del arco, pero terminó golpeando el travesaño.



En el desenlace del partido los felinos sentenciaron el encuentro, mediante el tanto de Mauricio Cortés en el minuto 87, quien desde el costado izquierdo en el interior del área, venció a Cadavid con un potente disparo hacia el palo derecho de la meta.



Terminó el partido en Montería y Jaguares sumó su primera victoria en el campeonato, mientras que Leones alcanzó su tercera derrota y no ha podido siquiera anotar un gol en lo que va de la Liga II-2018.