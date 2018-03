Rionegro Águilas mantiene su invicto de local: derrotó 2-1 a Equidad

Rionegro Águilas derrotó a Equidad 2-1 por la décima fecha de la Liga I-2018. De esta manera, los dirigidos por Hernán Torres mantienen su invicto como local en el campeonato. Pese a que los aseguradores tuvieron un primer tiempo contundente, en la etapa complementaria, los dorados sacaron su jerarquía y voltearon el marcador.

Los primeros minutos del partido, la visita tomaba la iniciativa en el partido, dominando la pelota y buscando el arco custodiado por el paraguayo Roque Caballero. Por su parte, Rionegro apelaba al juego fuerte y el contraataque, aprovechando los espacios que dejaba Equidad.



Promediando los 15 minutos, bajó la intensidad en el juego y poco a poco eran los locales los que se adueñaron del esférico pero con poca profundidad. Los aseguradores eran los que adaptaron la pierna fuerte, llenándose de amonestados.



Los remates de fuera del área eran el arma predilecta para ambas escuadras, aunque con más ganas que precisión. Al minuto 25 y tras un error en la zaga dorada, Hansel Zapata aprovechó el descuido de Fabián Viáfara y remató al palo izquierdo del arquero Cardozo.



Cuatro minutos más tarde, Rionegro tuvo su oportunidad de marcar, un centro desde el sector derecho llegó al corazón del área, en un borbollón la pelota llegó a destino de gol, pero Cristian Bonilla se exigió al máximo.



Al minuto 34, Hansel Zapata efectúa un contraataque con Brayner De Alba, éste encuentra bien ubicado a Zapata quien define con un derechazo lejos del alcance del arquero Cardozo, abriendo el marcador para el equipo bogotano.



Tras el gol, el equipo rionegrero se sacudió e intentó con un par de llegadas sobre el arquero Bonilla, quien se volvió a lucir.



En la etapa complementaria, bastaron tres minutos para que Rionegro igualara la contienda. Un remate de fuera del área por parte de Jhonny Vásquez, atajó Bonilla dejando el rebote para que Humberto Osorio Botello anote su quinto tanto en el campeonato.



Los del oriente antioqueño no bajaron los brazos y al minuto 10, Jhonny Vásquez vuelve a tener la libertad de disparar desde el borde del área, pero esta vez logró celebrar su primer gol en la Liga.



Al minuto 25, un choque entre el arquero Caballero y Juan Mahecha dejó con la peor parte al jugador de Equidad que tuvo que ser relevado por Néider Barona. El boyacense sufrió un golpe en la cabeza y no pudo continuar.



Al final, Rionegro cerró el partido, supo manejar los movimientos en la etapa complementaria y logró una nueva victoria que lo deja parcialmente tercero en la tabla de posiciones. Sin embargo, Equidad tuvo la oportunidad de empatar en tiempo agregado, pero el balón pegó en el palo.



En la fecha 11, Rionegro Águilas enfrenta a Leones Fútbol Club en Itagüí, mientras que Equidad recibe en Bogotá al Junior de Barranquilla.



Síntesis



Rionegro Águilas 2-1 Equidad



Rionegro Águilas: Roque Cardozo (6); Fabián Viáfara (6), Esteban Orozco (6), Hanyer Mosquera (6), Luis Mosquera (6); Camilo Ayala (6), Jhonny Vásquez (8), Leandro Velásquez (8), Freddy Hinestroza (6); Luis Hurtado (6), Humberto Osorio (7).

Cambios: Daniel Lloreda (6) por Luis Hurtado (1 ST), Juan Diego Giraldo (SC) por Humberto Osorio (28 ST), Denis Gómez por Leandro Velásquez (45+3 ST).

D.T.: Hernán Torres.



Equidad: Cristian Bonilla (6); Wálmer Pacheco (6), Francisco Nájera (6), Jeider Riquett (6), Jhon Alex Cano (6); Stalin Motta (6), Juan Mahecha (6), Hansel Zapata (7), Brayner De Alba (6), Diego Valoyes (6); Carlos Peralta (6).

Cambios: Arbey Mosquera (6) por Carlos Peralta (16 ST), Daniel Padilla por Brayner de Alba (21 ST), Néider Barona por Juan Mahecha (25 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Goles: Humberto Osorio (3 ST), Jhonny Vásquez (10 ST) para Rionegro Águilas. Hansel Zapata (35 PT) para Equidad.



Amonestados: Camilo Ayala (18 PT), Freddy Hinestroza (35 PT), Jhonny Vásquez (28 ST) en Rionegro Águilas. Juan Mahecha (12 PT), Jhon Alex Cano (19 PT) en Equidad.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jhonny Vásquez (8).



Estadio: Alberto Grisales



Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Hervin Lozano (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín