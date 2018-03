Rionegro Águilas tiene el nido invicto: recibe al combativo Deportes Tolima

Rionegro Águilas Doradas recibe este sábado al Deportes Tolima, desde las 3:15 p.m. en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro. Encuentro válido por la fecha 12 de la Liga I-2018.

Los dirigidos por Hernán Torres gozan de buena salud en la Liga, manteniendo un invicto en casa y ‘picoteando’ puntos por fuera, no quieren ceder terreno ante el vinotinto y oro que vive una campaña irregular y lejos de los primeros planos que se venía acostumbrando en los últimos años.



En cuanto a las novedades del equipo dorado, se mantendrían los mismos convocados que jugaron contra Leones en Itagüí. La única variante que se podría dar es el regreso de Jhonny Acosta quien participó con la Selección de Costa Rica en los amistosos de las fechas FIFA, al zaguero lo esperarán hasta última hora.



A propósito de Acosta, quien lo reemplazo contra Equidad y Leones fue el juvenil Esteban Orozco, el central antioqueño marcó su primer gol como profesional frente a los felinos y el técnico Torres lo pondría nuevamente como inicialista en caso que el tico no pueda llegar a la capital del oriente antioqueño.



“Contento por haber marcado, queda seguir trabajando para seguir marcando más goles y seguir peleando en los puestos de arriba. Es un rival duro, sabemos que trabaja muy bien. Nosotros tenemos un equipo que trabaja muy bien y queremos volver a ganar. Nuestro estadio se ha vuelto un fortín, seguimos invictos y esperemos que contra Tolima continúe. Hay que estar unidos, ser un equipo corto y solidario”, expresó Orozco.



Por su parte, el argentino Leandro Velázquez espera corregir los errores cometidos en Itagüí frente al equipo pijao. “Nos fuimos con bronca de Itagüí por no haber conseguido los tres puntos, cometimos errores que nos costaron al final, ahora queda enfrentar al Tolima, un equipo difícil que va a venir a buscar los puntos, pero nosotros debemos ser inteligentes, estar concentrados y con toda la atención para seguir sumando y pelear arriba”, resaltó.



Tolima quiere recuperar en Rionegro lo perdido en casa



Con tres partidos perdidos como local, solo 12 puntos de 30 posibles y la ubicación en la casilla 15 de la Liga, Deportes Tolima vive una crisis de resultados y, a pesar de tener con un juego pendiente, ya se comienza a hacer cuentas para no quedarse por fuera de los cuartos de final.



La tarea que se han propuesto los dirigidos por Alberto Gamero es buscar por fuera de casa lo que han dejado escapar como locales, misión complicada si se toma en cuenta la poca claridad para crear y definir, sumándole errores defensivos y el casi nulo aporte del Arquero Álvaro Montero, que ha sido inferior a la responsabilidad de reemplazar a Joel Silva, quien estará una fecha más de baja.



Este sábado el examen será difícil frente a Rionegro Águilas, que bajo la orientación del tolimense Hernán Torres viene en una buena campaña.



Para este compromiso se daría el retorno de Rafael Robayo a la línea titular. Para el técnico Gamero la duda radicaría en la alineación de Rafael Carrascal y Luis Paz, pues si mantiene dos volantes de marca uno irá al banco, o si considera reforzar la línea de contención, jugarían los dos antes mencionados junto a Robayo; sin embargo, en estos momentos tomar demasiados recaudos defensivos iría en contra de la necesidad de resultados del vinotinto y oro.



"Este partido es vital para las aspiraciones que tenemos, Rionegro viene en un buen momento y nosotros daríamos un buen golpe de autoridad ganado en una plaza difícil. Estamos llegando y creando muchas opciones, necesitamos frialdad para definir y ser muy inteligentes para así concretar los triunfos", indicó Rafael Robayo previo al desplazamiento a territorio antioqueño.



Si se juega con los tres volantes de marca, la responsabilidad de creación estaría en los pies de Sebastián Villa, quien se encuentra en un bajón de rendimiento; su acompañante estaría entre Yohandry Orozco y Cléider Álzate, dejando a Marco Pérez como punta para este compromiso.



Alineaciones probables



Rionegro Águilas: Roque Cardozo; Fabián Viáfara, Esteban Orozco, Hanyer Mosquera, Luis Mosquera; Camilo Ayala, Jhonny Vásquez, Leandro Velázquez, Freddy Hinestroza; Daniel Lloreda y Humberto Osorio Botella.

D.T.: Hernán Torres.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Fáiner Torijano, Luis Payares, Omar Albornoz; Rafael Robayo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Sebastián Villa, Cléider Álzate; y Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.





Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué