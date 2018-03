‘Marcar da confianza, motiva a seguir trabajando más’: Rodin Quiñones

A pesar de la derrota frente a Junior, para Rodin Quiñones fue un partido especial. Estrenarse con gol jugando para Independiente Medellín es una motivación para el delantero caucano, que quiere seguir ayudando para que el equipo del pueblo encuentre su rumbo ganador.

Previo al duelo contra Once Caldas en Manizales, Quiñones habló de su presente y lo que viene en la Liga I-2018. “Siempre está la ilusión de volver a jugar, ojalá pueda ser titular, hacer un buen papel y ganar los tres puntos”.



Sobre el gol que le anotó al tiburón, destacó que “marcar da confianza, motiva a seguir trabajando más, en seguir creyendo que estoy para grandes cosas. Gracias a Dios que se presentó la oportunidad de anotar después de tanto tiempo, eso ayuda a seguir trabajando por lo que se quiere”.



En cuanto a las funciones que le indica el técnico Ismael Rescalvo, Rodin explicó que “lo primero que me piden es fijar al lateral, encararlo, buscar opciones de dar buen pase, finalizar y llegar al área”.



Hablando del blanco blanco, remarcó que “sabemos que allá no se resguardan, siempre salen a buscar el resultado y va a ser un partido abierto con opciones para ellos y nosotros, debemos elaborar para llegar más fácil a gol”.



Teniendo como referencia en el área jugadores como Germán Cano y Juan Fernando Caicedo, Quiñones comentó que “como tenemos dos ‘9’, debemos buscarlos por centros o por debajo, para que puedan entrar a marcar, esa es la prioridad”.



Además de estar a la ofensiva, Rodin también conoce cómo marcar por la banda, algo que le favorece al cuerpo técnico poderoso. “He tenido técnicos que me han inculcado eso, es muy bueno porque le doy más opciones al ‘profe’ (Rescalvo)”.



Finalmente, proyectó lo que viene en esta Liga donde tuvieron un buen arranque. “Tenemos equipo para hacer un gran torneo. He venido trabajando, me falta un poco, pero estoy pleno para jugar los 90 minutos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín