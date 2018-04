‘A nosotros nos sirve sumar, tenemos muchos compromisos por delante‘: Almirón

Atlético Nacional volvió a empatar como visitante, esta vez en Tunja frente a Boyacá Chicó por 1-1. Con esta igualdad, ya son tres que consigue por fuera del Atanasio Girardot de manera consecutiva. Además, contando Superliga, son cuatro encuentros que los verdolagas han disputado, en los que el saldo es de tres empates y una derrota.



Al final de encuentro en el estadio La Independencia, el técnico, Jorge Almirón, analizó lo sucedido y proyectó lo que viene tanto en Liga como en la Copa Libertadores.



“El empate por lo que se vio en el partido fue justo. Teníamos la necesidad de ganar para mantener la punta, el rival fue muy duro, la cancha es complicada. Al final, creo que debíamos tener un hombre de más y al último minuto pudimos resolverlo de otra manera”, expresó Almirón.



Sobre el trámite del compromiso, “a nosotros nos sirve sumar, tenemos muchos compromisos por delante, guardamos muchos jugadores para el partido de Copa Libertadores en Bolivia y el domingo jugar el clásico, pensando en esto hicimos muchas variantes, pusimos a debutar a un chico nuevo (Hayen Palacios) que lo hizo muy bien”, señaló el DT verdolaga.



En cuanto al análisis del rival y lo que viene contra Bolívar en La Paz, Almirón comentó que “fue un equipo difícil que sacó ventaja de la pelota parada, después nos desgastaron, terminamos cansados y no pudimos terminar bien en los últimos metros. No fue un partido de preparación para La Paz, nosotros planificamos dos partidos diferentes para afrontar en la altura. Se hizo duro el trajín del partido y los jugadores lo sintieron”.



El argentino también acotó sobre el planteamiento de su equipo y habló sobre el estado de Carlos Cuesta, quien tuvo que ser relevado en la etapa complementaria.



“Habíamos iniciado el partido con un esquema donde teníamos buenas oportunidades, luego nos fuimos quedando, se fue emparejando el partido, ellos crecieron y el resultado está bien. Pensamos en lo que viene, el punto nos sirve y seguimos en la punta del campeonato. Salvo Carlos Cuesta que tiene un problema en el hombro, los demás terminaron bien”.



Finalmente, remarcó sobre el gol que le marcaron y como el equipo supo reponerse ante ese impase del encuentro. “Nos hicieron un gol de pelota parada, hasta ese momento teníamos la iniciativa en el partido. Por suerte empatamos rápido y después intentamos generar juego, no fuimos tan claros y al final, el trámite de juego fue muy parejo para los dos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín