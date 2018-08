El adiós de Marulanda: fin de un ciclo e inicio de otro en Nacional

La salida de Víctor Marulanda de Atlético Nacional no es una renuncia más sino el final de un ciclo muy exitoso, un ejemplo en términos administrativos y deportivos y el comienzo de un nuevo capítulo en la rica historia del club verdolaga.



Atlético Nacional disfruta hoy de la sede de entrenamiento en Guarne (2010) y posteriormente el Centro de Alto Rendimiento en el mismo sitio (2017) y luce en sus vitrinas varios títulos a nivel nacional y e internacional, el más destacado el trofeo de la Copa Libertadores, gracias a la administración que, con Marulanda, ha dado un paso al costado. Antes se habían ido Juan Carlos de la Cuesta y Juan Pablo Ángel. ¿Cuál fue su legado?



Juan Carlos de la Cuesta:



Juan Carlos de la Cuesta es contador y especialista en finanzas. Llegó a la presidencia del club en marzo del 2010, tras la salida de Víctor Marulanda del cargo. De la Cuesta llegó con la siguiente idea: “Planificación, visión estratégica y coordinación desde las inferiores del club”. Como cabeza del club se consiguieron 11 títulos: cinco ligas, tres copas locales, dos superligas y la Copa Libertadores. También se le suman los dos subtítulos en la Copa Sudamericana (2015 y 2016) y el tercer puesto en el Mundial de Clubes 2016.



Renunció a su cargo el 28 de marzo del 2017. A la hora de hablar de las razones se habló de diferencias con el cuerpo técnico de turno (al mando de Reinaldo Rueda), distancia de los jugadores, contratiempos con la comisión técnica y hasta presuntas inconsistencias con el manejo de algunos negocios del club. Nunca se probó nada y De la Cuesta indicó que su paso al costado fue una decisión particular: “No he tenido ningún inconveniente y esta decisión no la hubiese tomado por ese tema. Mi salida se da por situaciones netamente personales”, comentó.



Juan Pablo Ángel:



El exjugador de Atlético Nacional llegó a la comisión técnica en 2015, tras su retiro con la camisa verde en el 2014. Ángel fue uno de los impulsores del Centro de Alto Rendimiento, junto al exentrenador de Nacional Juan Carlos Osorio. Se dice que fue uno de los que sugirió el nombres de Reinaldo Rueda como técnico del equipo y que fue el primero en entrevistarlo para el trabajo.



Sin embargo, también fue señalado después por la salida de Rueda de la institución, tras la conquista de la Copa Libertdores y por supuestos enfrentamientos con miembros del cuerpo técnico. A finales del 2017, Los Angeles Football Club de la Major League Soccer (MLS) lo contrató como asesor técnico para buscar jugadores en Sudamérica y salió de Nacional. En el reciente Mundial de Rusia se desempeñó como comentarista para un reconocido canal internacional.



Víctor Marulanda:



Marulanda fue jugador de Nacional entre 1989-1996 y de 1998-1999 y es administrador de empresas. En el año 2000 volvió a club, esta vez para ser parte de la parte administrativa. El primer ciclo fue del 2000-2006. De ahí saltó a la presidencia, pero duró tan solo tres años (2006-2009) y logró obtener el bicampeonato del 2007. Además dejó terminada la primera fase de la sede de Guarne. Renunció por motivos personales.



En 2012 volvió al club, esta vez como gerente deportivo, hasta el viernes 3 de agosto del 2018. Como gerente, sumó 12 títulos: cinco ligas, tres copas locales, dos superligas, y dos torneos internacionales (Libertadores 2016 y Recopa Sudamericana 2017). Renunció para se capacitará en cursos UEFA y FIFA.



¿Quiénes toman ahora las decisiones en Nacional?



Con la salida de Juan Carlos de la Cuesta, Nacional anunció la llegada de Andrés Botero Phillipsbourne. Tenía experiencia en el ámbito deportivo porque había sido presidente del Comité Olímpico Colombiano y director de Coldeportes. Sin embargo, Botero no era un hombre del fútbol, y eso le pasó factura. Con la salida de Rueda, contrató a Juan Manuel Lillo, que tan solo duró seis meses en el cargo. Asimismo, se le recuerda por haber anunciado la contratación de Giovanny Moreno en las redes oficiales del club y poco tiempo después se confirmó que no vendría. Botero duró once meses en el cargo y renunció.



Juan David Pérez tomó las riendas tras la salida de Botero el 8 de febrero de este año. Pérez es abogado y tiene estudios en alta gerencia y derecho deportivo. Además fue gerente de Sura y gerente seccional de la ANDI y Plaza Mayor. Se ha declarado hincha de Nacional y su abuelo, Julián Pérez Medina, fue presidente del equipo en 1954.



Para cubrir la salida de Juan Pablo Ángel, Nacional contrató a Esteban Escobar para el área de planeación deportiva donde trabajó de la mano con Marulanda. Esteban es abogado y entrenador ATFA, con experiencia en la cantera del Real Madrid como analista de video y fue gerente de Indeportes Antioquia.



Actualmente, Escobar y Pérez trabajan en disminuir la edad del plantel profesional, contratando jugadores jóvenes con proyección y han apostado más por los jugadores colombianos. Se cree que Nacional no va a buscarle un reemplazo a Marulanda y que, por el contrario, Escobar será el encargado de manejar esa área como ya lo venía haciendo.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín