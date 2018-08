Santa Fe volvió a ceder puntos en su casa: empató 1-1 con Bucaramanga

Independiente Santa Fe empató este sábado 1-1 con Atlético Bucaramanga, en juego de la 6ª fecha de la Liga II-2018 disputado en El Campín. El albirrojo volvió a ceder puntos en su casa debido a la falta de definición, el desorden para hilar jugadas y depender tanto de la pelota quieta. Sin ideas, y con mucha desesperación y desorden, el cardenal sigue en deuda en el proceso de Guillermo Sanguinetti.

El local trató de salir a proponer fútbol asociado, tocar la pelota en campo contrario, aunque no tenía la profundidad que parecía tener desde los diez segundos, cuando llegó Wilson Morelo al arco defendido por James Aguirre. Santa Fe, partiendo de su solidez defensiva, intentó abrir los costados pero se encontró con un muro santandereano.



A los 17 de juego, la pelota quieta, como es costumbre, abrió el camino del expreso; el uruguayo Diego Guastavino pateó desde media distancia un tiro libre y marcó un gol de calidad para el 1-0. Parecía que el cardenal se despertaba e iba a jugar a otra cosa, pero no sucedió.



En la primera del Bucaramanga, Jhon Pérez avanzó varios metros en la mitad del campo, con poca marca en el mediocampo, y pateó para anotar un golazo a los 22 de juego. Así, con la paridad, se cerró el primer tiempo.



En la parte complementaria, Bucaramanga atrasó sus líneas para conservar el resultado, dándole la iniciativa y la responsabilidad al local. Pero Santa Fe no encontró la manera de llegar con contundencia. Su goleador, Morelo, no tuvo claridad y desde atrás no lo alimentaron de la mejor manera. El albirrojo terminó desesperado y desordenado, sin aprovechar que su rival llegaba sin técnico y con malos resultados.