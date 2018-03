Santa Fe no quiere caer en el infierno: recibe a América en El Campín

Independiente Santa Fe no puede seguir cediendo más terreno en la Liga I-2018 y dejando escapar más puntos en condición de local. Así, este miércoles recibe a América de Cali en El Campín, desde las 8:05 de la noche, en duelo pendiente de la fecha 3.

El cuadro bogotano cayó 1-0 con Atlético Huila el pasado sábado en casa. Una pálida presentación que además dejó expulsado a William Tesillo y a Santa Fe sin su mejor defensa.



"Debemos revertir esta situación cuanto antes. Nosotros estamos trabajando a conciencia y sabemos que tarde o temprano las cosas van a mejorar, que los resultados se van a dar y que nos fortaleceremos como equipo", aseguró Juan Daniel Roa, volante albirrojo.



Al interior del expreso bogotano saben que una derrota los podría poner en el infierno, pero un triunfo no solo haría que superaran al América, si no que los volvería a acercar a los puestos de élite en el campeonato.



"Las cosas están apretadas y vamos a retomar. Nos ha costado este semestre por diversas causas, pero ahora lo importante es la constancia y el convencimiento de que estamos trabajando bien. Seguro que vencer al América nos daría un envión anímico importante", analizó Víctor Giraldo, quien dentro y fuera de la cancha es un líder en el plantel.



Así, Santa Fe se aferra a una nueva oportunidad para recuperarse en la Liga, mejorar la confianza de su hinchada y volver a levantar cabeza, pues falta medio calendario y todavía no se toca el grupo de los ocho primeros del campeonato.



Alineación probable



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, José Moya, Javier López, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.