Santa Fe ganó su primer partido de visitante: 0-3 en casa de Envigado

Independiente Santa Fe obtuvo este miércoles un triunfo revitalizante en la Liga I-2018, al superar 0-3 al Envigado y ganar así su primer partido como visitante en el campeonato. Anderson Plata firmó un doblete y Armando Vargas sentenció el tercer triunfo cardenal este semestre.

Fueron dos ideas muy distintas las que se vieron en el Polideportivo Sur: Envigado, con un equipo muy joven, se dedicó a transportar el balón, tocar y tocar, pero se estrelló con la propuesta santafereña, que supo ser organizado en las líneas de defensa y mediocampo, para salir a contraatacar cuando recuperara el esférico.



Mucha disciplina táctica del cuadro bogotano, que obtuvo su premio en un despeje de Javier López, que terminó habilitando a Anderson Plata; el guajiro ganó en velocidad y definió por encima de la humanidad del arquero Jefersson Martínez, quien salió a achicar sin éxito. 0-1 en 13 minutos.



Aunque Envigado trató de acelerar y atacar, realmente no llevó mayor angustia al arco de Leandro Castellanos. Ya en la parte complementaria, Santa fe empezó a manejar un poco más la pelota, pero no le duró mucho la tenencia y volvió a abroquelarse.



A los 26, nuevamente Plata ganó en velocidad tras un pelotazo que buscó al extremo; el atacante definió nuevamente por arriba, Martínez tocó con la mano fuera del área, pero el balón le quedó al guajiro y definió solitario ante el arco naranja.



A los 35 minutos, un espectacular cobro de tiro libre de Armando Vargas selló el triunfo cardenal, dejando sin ninguna posibilidad al guardameta local.



Con el triunfo, Santa Fe llegó a 9 puntos y sigue acercándose al grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones. El próximo sábado, el cardenal recibirá al Huila en El Campín.



Síntesis



Envigado 0-3 Santa Fe



Envigado: Jefersson Martínez (5); Nelson Lemus (5), Camilo Mancilla (5), Santiago Noreña (5), Daniel Londoño (6); George Saunders (6), Iván Rojas (5); Duván Vergara (5), Yeison Guzmán (5), Michael López (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

Cambios: Neyder Moreno (5) por Duván Vergara (1 ST), Nicolás Giraldo por Yeison Guzmán (22 ST), Carlos Rojas por Iván Rojas (34 ST).

D.T.: Rubén Bedoya.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); José Moya (6), Javier López (6), William Tesillo (6), Carlos Mario Arboleda (6); Juan Daniel Roa (5), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (5); Anderson Plata (7), Rubén Bentancourt (5) y Jhon Pajoy (6).

Cambios: Jonathan Herrera por Jhon Pajoy (25 ST), Armando Vargas por Rubén Bentancourt (25 ST), Víctor Giraldo por William Tesillo (36 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Goles: Anderson Plata (13 PT y 26 ST), Armando Vargas (35 ST), para Santa Fe.



Amonestados: George Saunders (38 PT), Camilo Mancilla (20 ST), Nicolás Giraldo (27 ST), en Envigado. William Tesillo (8 PT), José Moya (28 PT), Javier López (5 ST), Juan Daniel Roa (29 ST), en Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Figura: Anderson Plata (7).



Estadio: Polideportivo Sur.



Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.



Partido: aceptable.



Árbitro: Luis Sánchez (6).



Redacción Futbolred