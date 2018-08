Santa Fe quiere hacer una alianza con el gol: recibe a Petrolera

Independiente Santa Fe jugará este sábado, desde las 6 de la tarde, su segundo partido como local en la Liga II-2018, enfrentando a Alianza Petrolera, equipo que ya ganó de visitante en su primera salida. El cardenal no ha convertido goles en tres fechas del campeonato y espera reencontrarse con las redes contrarias para quitarse una presión.

El ataque albirrojo está en deuda. La producción goleadora en el campeonato es, hasta el momento, nula. Los únicos tantos que ha conseguido el expreso bogotano en la era del técnico Guillermo Sanguinetti los anotó el defensor Carlos Henao, de pelota quieta. “Siempre es importante tener efectividad, sin duda que tenemos que mejorar en eso. Ahora hay que enfocarnos en sumar los 3 puntos de local; sabemos que Alianza no nos va a regalar nada y por eso no podemos cometer errores, no podemos estar mal parados al salir a buscar el partido”, expresó el entrenador uruguayo.



Santa Fe se quedó sin Anderson Plata, quien este viernes se despidió de sus compañeros para jugar con el Atlético Paranaense, de Brasil; así que será una posibilidad menos en las opciones de ataque y un jugador menos en el plantel inscrito ante Dimayor, pues solo hasta que se abra la posibilidad de contratar jugadores libres el cardenal podrá reforzarse. Otro ausente será Javier López, quien pagará la fecha automática de sanción al ser expulsado el pasado fin de semana en el empate 0-0 contra América de Cali.



El expreso necesita despegar en la Liga y repuntar en la tabla de posiciones, en la que ocupa la casilla 16 con 2 puntos. Ser protagonista en el campeonato, y en los demás certámenes en los que competirá este semestre, es la misión de los capitalinos; y por eso hacer una alianza con el gol y sumar su primer triunfo, será vital en los planes ligueros.



Alianza quiere seguir sorprendiendo a los grandes de la Liga

Luego de una contundente victoria (4-2) sobre Deportes Tolima, actual campeón de Colombia, el equipo de Barrancabermeja se ilusiona con sumar en Bogotá en su visita a Santa Fe. El optimismo en el equipo petrolero hizo que en el trabajo de la semana se mejorara en solidez defensiva, con salida constante por los costados, tenencia de balón en el medio campo y poder resolutivo en el último cuarto de cancha.



“Vamos a jugar contra un rival que de local es muy fuerte, por ello tenemos que estar concentrados y realizar un buen partido para lograr sumar en un plaza complicada. Por el momento, estamos con la motivación alta y de mi parte intentaré anotar para lograr ayudar a que mí equipo consiga un resultado importante”, expresó el delantero aurinegro Cesar Arias.



Alianza buscará sumar para lograr mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores, pues por el momento se encuentra en la 5ª casilla con 6 unidades y el objetivo es permanecer al término de la fecha, en el grupo de privilegiados para continuar alejándose de la zona del descenso.



Alineaciones probables

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, José Moya, Carlos Henao, Edwin Herrera; Yeison Gordillo, Juan Daniel Roa; Arley Rodríguez, Diego Guastavino, Luis Manuel Seijas; y Wilson Morelo.

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Yorman Hurtado, David Valencia, Luciano Ospina, Leonardo Saldaña; Harrison Henao, Juan David Ríos; Roger Torres, Alex Castro, Maicol Balanta; y Cesar Arias.

D.T.: Juan Cruz Real.



