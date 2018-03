Santa Fe volvió a respirar y derrotó en su casa a Medellín por 1-0

Independiente Santa Fe volvió a sonreír y derrotó por 1-0 a Medellín en Bogotá por la fecha 11 de la Liga I-2018. Anderson Plata fue el autor del único gol en El Campín.



El duelo de rojos comenzó de manera agitada luego de que Yairo Moreno avisara para los visitantes al minuto seis. El jugador de Medellín remató de media distancia y el balón se estrelló en el palo. El rebote le quedó a Ezequiel Cano, pero estaba en fuera de lugar. Solo tres minutos después, Jhon Pajoy le dio un pase a Wilson Morelo, quien remató y atajó de manera positiva el guardameta David González.



Luego, al 22, de nuevo Pajoy tuvo una oportunidad importante de gol que se estrelló en el palo. Yeison Gordillo le dio un pase en profundidad y el ‘20’ remató desde afuera del área; el balón fue detenido por el horizontal.



El encuentro fue de ida y vuelta en la primera parte, Medellín atacaba, pero Santa Fe aprovechaba los espacios que dejaba y hacía lo que más sabe, y le gusta, hacer: el contragolpe. Sin embargo, el cardenal no concretaba en el último toque.



Finalizando los 45 minutos iniciales, Pajoy desbordó y dejó frente al arco a Anderson Plata, quien remató y el balón pegó en un defensor rival, pasando cerca del arco custodiado por González.



Sin embargo, no podía terminar el primer tiempo sin una emoción de Medellín, Mauricio Gómez mandó un centre al área y Cano remató solo de cabeza, pero mandó el esférico por el vértice de Leandro Castellanos.



La segunda mitad inició con la misma emoción, pues, al minuto dos, Leivyn Balanta sacó de de lateral y Pajoy le mandó un ‘pase de la muerte’ a Plata, quien anotó el primer gol del partido. Santa Fe le ganaba 1-0 a Medellín con ese tanto.



Luego de la anotación, los cardenales aguardaron en su campo y mantuvieron el resultado. Los de Ismael Rescalvo buscaban el gol y tuvieron una oportunidad inmejorable al minuto 20 de la segunda parte, cuando Juan Fernando Caicedo quedó solo frente a Castellanos, pero este le detuvo el esférico tras el intento de picar el balón.



El frío opacó el juego entre los rojos, que se empezó a disputar en la mitad de la cancha sin opciones claras para cada equipo. El poderoso tenía mas insistencia, pero no era fino en sus jugadas colectivas.



El partido, sin más, finalizó con una victoria necesaria para el conjunto capitalino, que estaba sediento de tres puntos luego de perder contra Chicó. Por su parte, Medellín sigue en las primeras posiciones de la Liga, pero no tuvo un buen juego en Bogotá.



El poderoso de la montaña recibirá en la siguiente jornada a Patriotas de Boyacá, mientras que el león visita al Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca.



Síntesis



Santa Fe 1-0 Medellín



Santa Fe: Leandro Castellanos (7); Carlos Arboleda (6), Javier López (6), William Tesillo (6), Leyvin Balanta (6); Sebastián Salazar (6), Yeison Gordillo (6), Baldomero Perlaza (6); Anderson Plata (7), Wilson Morelo (7), Jhon Pajoy (7).

Cambios: Armando Vargas (5) por Sebastián Salazar (23 ST). Jhonatan Herrera (SC) por Anderson Plata (40 ST). Víctor Giraldo (SC) por Leyvin Balanta (45+1 ST).

D.T.: Gregorio Pérez



Medellín: David González (6); Yulián Anchico (5), Jorge Segura (5), Hernán Pertuz (6), Sebastián Macías (5); Didier Moreno (6), Daniel Restrepo (5); Yairo Moreno (5), Mauricio Gómez (5); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Cano (5).

Cambios: Andrés Ricaurte (5) por Daniel Restrepo (14 ST). Leonardo Castro (5) por Mauricio Gómez (14 ST). Daniel Cataño (SC) por Yairo Moreno (36 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo



Gol: Anderson Plata (3 ST).



Amonestados: Sebastián Salazar (21 ST), William Tesillo (28 ST), Jhon Pajoy (36 ST), de Santa Fe. Didier Moreno (15 ST), por Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jhon Pajoy (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 6.321 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Ricardo García (6).