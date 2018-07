Nacional fue dueño del partido y venció 0-2 a un frío Santa Fe

Atlético Nacional salió victorioso en su visita a Bogotá, pues este sábado superó 0-2 a Santa Fe en juego válido por la segunda fecha de la Liga II-2018. El cuadro verdolaga ganó con anotaciones de Dayro Moreno y Yerson Candelo y los rojos aún no muestran un buen juego con Guillermo Sanguinetti.

El juego empezó con un “uyyy” que invadió El Campín cuando Arley Rodríguez remató de media distancia y el balón se estrelló en el horizontal. Avisó el sanandresano con la intención de marcarle a su ex equipo. Pero los verdes poco a poco se asentaron en el campo y con el juego por los costados, especialmente por el derecho con Steven Lucumí, buscó el camino al arco de Leandro Castellanos.



Tuvo, a los 14 minutos, Carmelo Valencia una acción clara de frente a Cristian Vargas, pero su remate salió sin potencia y fue fácil de atajar para el guardameta de Nacional.



A los 23 minutos avisó el equipo verde. Gonzalo Castellani se acercó por la izquierda y mandó un buen balón aéreo que bajó Yerson Candelo en el área y aunque se logró voltear para darle dirección al arco, Castellanos achicó el espacio y se quedó con el útil.



Pero seis minutos después, Reinaldo Lenis aprovechó y atacó por el sector izquierdo, en el centro encontró un espacio para dársela a Dayro Moreno, quien sacó un zapatazo fuera del área y marcó el primer gol de la tarde capitalina.



Eso fue un ‘balde de agua fría’ para Santa Fe, que buscó juntar a sus atacantes, pero la buena defensa verdolaga controló las intenciones de Diego Guastavino, Anderson Plata y compañía. El 0-1 acompañó a los jugadores al descanso.



En la parte complementaria Nacional salió por el segundo gol y en los primeros minutos Javier López se dejó presionar de Castellani, quien robó el balón y emprendió dirección al arco, aunque Carlos Arboleda logró cerrar y cometió falta al borde del área. Dayro se adueñó del esférico, pero la estrelló en el palo.



A los 15 minutos del segundo tiempo se dio el esperado regreso de Luis Manuel Seijas a la cancha con la camiseta albiroja y minutos después tuvo un remate que contuvo bien Vargas.



La respuesta de Nacional llegó al 21 y con gol. Alexis Henríquez cobró un tiro libre desde su área, el balón llegó a predios de Castellanos y allí lo bajó Candelo para mandar el balón al fondo de la red con un puntazo que liquidó el encuentro.



Nacional le cedió el esférico y el terreno a los rojos, pero estos no crearon mayor peligro. Por el contrario, mostró sus falencias ofensivas, en las que tendrá que trabajar con ahínco Guillermo Sanguinetti, pues el "ole" se escuchó en el estadio El Campín para los jugadores cardenales.



Síntesis:



Santa Fe 0-2 Nacional



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (5), Javier López (5), Carlos Henao (4), Nicolás Gil (5); Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5); Anderson Plata (5), Diego Guastavino (5), Arley Rodríguez (5); Carmelo Valencia (5).

Cambios: Luis Manuel Seijas (5) por Anderson Plata (15 ST), Rubén Bentancourt (5) por Arley Rodríguez (32 ST).

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Nacional: Cristian Vargas (6); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (6), Deiver Machado (6); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (7); Reinaldo Lenis (6), Steven Lucumí (6), Yerson Candelo (7); Dayro Moreno (7).

Cambios: Vladimir Hernández (5) por Reinaldo Lenis (22 ST), Raúl Loaiza (SC) por Yerson Candelo (38 ST) y Carlos Cuesta (SC) por Gonzalo Castellani (45 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Goles: Dayro Moreno (29 PT) y Yerson Candelo (20 ST).



Amonestados: Arley Rodríguez (36 PT), Carlos Arboleda (10 ST), Yeison Gordillo (21 ST) por Santa Fe. Steven Lucumí (36 PT), Deiver Machado (5 ST), Cristian Vargas (26 ST), Alexis Henriquez (28 ST).



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular.



Figura: Gonzalo Castellani (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 16.004 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (6).