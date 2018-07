La falta de gol preocupa en Santa Fe: en Copa no hay margen de error

Santa Fe ha tenido un inicio bastante difícil en esta nueva era con Guillermo Sanguinetti como entrenador del equipo. En sus dos primeros partidos logró empates a cero en condición de visitante, pero en el primer juego de local cayó por 0-2.



“El gol, evidentemente, no lo encontramos. En el primer tiempo dominamos, generamos las situaciones, hubo un remate en el travesaño, fue bueno lo que se hizo. Pero esas situaciones de gol que generamos no las convertimos y el rival, en la primera que tuvo, la metió”, comentó el técnico al final del partido contra Nacional.

En el torneo local el recién llegado Carmelo Valencia ha sido el centro delantero y ha tenido poco acierto en las opciones generadas. Contra Patriotas realizó cuatro remates, pero solo dos terminaron en la portería del rival. Frente a Nacional, ‘Tutunendo’ lanzó cuatro veces al arco de Vargas, pero solo una llegó a las manos del arquero. La falta de puntería del delantero no le permitió anotar en las ocho oportunidades que tuvo.



En el único juego de Copa Suramericana la responsabilidad en el frente de ataque fue para Wilson Morelo y, ante la falta de apoyo de sus compañeros, no tuvo ningún remate claro al arco de Rampla Juniors.



Ante la ausencia de los delanteros han aparecido otros jugadores con remates directos al arco como Anderson Plata (1), Juan Daniel Roa (1) Baldomero Perlaza (1), Carlos Henao (1) y Diego Guastavino (1), pero tampoco han podido vencer al rival.



Otros como Yeison Gordillo, Rubén Bentancourt, Arley Rodríguez, Luis Manuel Seijas, Juan Valencia, Javier López han rematado al arco rival, pero su disparo ha salido desviado o ha sido bloqueado por el rival.



En la historia reciente del rojo, ante los malos momentos de sus atacantes han aparecido los defensas, pero ni Javier López, Carlos Henao o José Moya han logrado imponerse en el juego aéreo.



La prueba de fuego será este martes, cuando reciba la visita de Rampla Juniors para el juego de vuelta de Copa Suramericana, en el que no habrá margen de error si quieren continuar en la competencia al título.