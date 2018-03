Santiago Londoño y la foto con René Higuita: ‘Fue un momento muy agradable’

Hace dos fechas que Santiago Londoño volvió al arco naranja. Una derrota en Tunja y una gran victoria en Barranquilla hablan de este guardameta, quien ha venido batallando el puesto con Jefferson Martínez en una competencia sana.

Londoño se lo toma con tranquilidad, sabe que los partidos que siguen son cada vez más duros y que su nombre comienza a tomar referencia por los delanteros.



Y esa referencia se la debe además de sus atajadas y buenas actuaciones, a una foto que René Higuita subió en su cuenta de Twitter, luego que Envigado derrotara a Junior el pasado miércoles en duelo pendiente de la tercera fecha en la Liga I-2018.



“Esa foto fue en el año 2001, en las eliminatorias al Mundial 2002. Fue un momento muy agradable, un orgullo y un placer que René (Higuita) haya publicado eso en sus redes. Una persona tan importante que es en el fútbol me haya dedicado esas palabras me motivan para seguir trabajando”, expresó sonriente el joven Londoño, quien espera ansioso el domingo para encontrarse con su ídolo.



Y así es como el destino del fútbol los pone en bandos contrarios, René llegará al Polideportivo Sur como entrenador de arqueros de Nacional, trabajo que asumió desde el año pasado. Ante este duelo con sus pupilos Fernando Monetti o Christian Vargas (quien sea que juegue) será interesante. “Voy a tener la oportunidad de enfrentarlos, es muy gratificante saber que una persona como René (Higuita) me tenga en tan buen concepto”, detalló.



Sobre el encuentro que ganaron al Junior, el golero destacó que “gracias a Dios pudimos conquistar ese buen resultado en Barranquilla, necesitábamos ganar, tuvimos la iniciativa del juego y logramos poner en práctica lo que teníamos planeado”.



En cuanto al rival que van a enfrentar el próximo domingo, Santiago expresó que “todos sabemos que Nacional es un equipo muy grande, queremos hacer un buen partido, afrontarlo de la mejor manera y ganar los tres puntos. Estamos muy atentos a los jugadores en la parte de arriba para evitar sorpresas”.



Además, “siempre hay que estar atento, todo eso lo da el trabajo que hacemos cada día con el ‘profe’ Hugo Tuberquia. También da la confianza que nos tenemos para afrontar los partidos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín