Tolima vuelve a casa para recibir a un América con hambre de triunfo

Este sábado, a las 8:00 p.m., Tolima recibirá la visita de América por la segunda fecha de la Liga II-2018. El cuadro pijao buscará mantener el buen juego que mostró en su primera salida, contra Nacional, mientras que los escarlatas irán por otro triunfo que los mantenga en la mejoría constante bajo el proceso de Pedro Santos.

El arquero brasileño Neto Volpi debutó con América en la Liga II-2018, sacando su valla en cero frente a Leones en el Pascual Guerrero. Fueron tan escasas las llegadas del equipo antioqueño que realmente no se le vio en apuros para conocer sus características, pero se le notó facilidad para jugar con el balón en los pies, argumento que seguramente deberá utilizar este sábado frente al Tolima, en Ibagué.



De su primera aparición el martes dijo que “me sentí bien, estaba muy poco ansioso, pero gracias a Dios conseguimos un triunfo, que era lo más importante, además de no recibir goles. No conocía el fútbol colombiano y ahora tendremos un partido durísimo”.



El rival no lo exigió mucho, aunque se le vio capacidad para manejar el balón a ras de piso en algunas salidas: “El profe Pedro nos hace un gran trabajo con los pies, habrá partidos en que se vaya a necesitar más jugar con las piernas, creo que Tolima es un equipo que cuenta con un ataque fuerte y tenemos que estar listos a hacer un partido duro y prepararnos para cualquier cosa”.



Afirma que la estrategia a utilizar frente al Tolima es clara, después de observar el video del juego de los ‘pijaos’ que ganaron en Medellín: “Vi el partido contra Nacional y es un equipo que presiona mucho y que juega siempre en el campo adversario, tenemos que trabajar bastante para hacer un gran partido, para los dos va a ser un buen espectáculo”.

Admite que del fútbol colombiano lo más duro ha sido la forma en que se recupera el esférico: “Los jugadores marcan más, con mucha hambre por el balón, y eso me gusta; en Brasil se juega con más libertad. El primer partido me dejó tranquilo y con el pensamiento de que podemos sacar la Liga adelante”.



También especificó que como buen brasileño es cobrador de pelota quieta: “Sí, siempre que hay entrenamientos de tiros libres y penales los realizo, aunque en el partido siempre hay un pateador y lo decide el técnico Pedro”.



América viajó el viernes en la tarde a la capital tolimense con 17 jugadores, exceptuando al volante Juan Diego Nieva, quien recibió un golpe en el compromiso pasado, y su reemplazo sería Avimiled Rivas, ex jugador ‘pijao’. Yesus Cabrera ya pagó fecha de sanción y estará en segunda línea, probablemente por Jefferson Cuero.



La estrategia parece estar enfocada a cortar el circuito que monta el Tolima con sus mediocampistas creativos, a los que se suma Rafael Robayo cuando poseen el balón, no permitir que llegue en velocidad Marcos Pérez y evitar los remates desde fuera del área.



El atacante venezolano Fernando Aristeguieta es esperado hoy en Cali para presentar los exámenes médicos y luego proceder a la firma del contrato, puesto que las condiciones están muy adelantadas. Por su parte, Cristian Martínez Borja fue a Cascajal a despedirse de sus ex-compañeros y este fin de semana será presentado como nuevo jugador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.



América también espera la transferencia internacional desde Portugal del lateral izquierdo Héctor Quiñónes, quien cumple acondicionamiento físico en Cascajal, y la próxima semana estaría a disposición de Pedro Felicio Santos.

Estamos listos, lo hemos dejado todo en el trabajo para ir a ganar de la mano tuya en el estadio. #VamosPorLaTercera pic.twitter.com/vE3D5a3bcQ — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) 27 de julio de 2018



De otro lado, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Alcaldía Municipal de Ibagué, habrá cierre de fronteras para la hinchada escarlata que viaje desde diferentes lugares del país. La tribuna occidental fue asignada solo para la afición visitante que resida en Ibagué y quienes asistan no podrán vestir prendas alusivas al equipo.



Ahora en condición de local frente a otro histórico, Deportes Tolima presentará ante su afición la versión II del 2018. Para este compromiso, el técnico Alberto Gamero contará con Carlos Robles, quien estuvo tentado en emigrar al fútbol argentino, y con Andrés 'Manga0 Escobar, quien parece ser la principal contratación de este semestre. En contrapeso, Jader Obrian y Juan Guillermo Arboleda salieron de la convocatoria.



El esquema de 4-3-2-1 se mantendrá y, por lo mostrado en Medellín, será clave el desdoble de los volantes de marca y la presión constante a la salida del rival, dejando en libertad al venezolano Luis González, quien dejó una grata impresión por su aporte al trabajo táctico y su dinámica para ser el eje de salida y enlace hacia el ataque.



En defensa se presentará la aparición como titular de Nilson Castrillón como lateral derecho. El joven futbolista goza de la confianza del técnico y es un jugador equilibrado para la salida e función ofensiva y las labores de marca conteniendo al rival.



Alineaciones probables



Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Luis González, Omar Albornoz; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero



América: Neto Volpi, Jonathan Pérez, Ánderson Zapata, Danilo Arboleda, Pablo Armero, Avimiled Rivas, Alejandro Bernal, Brayan Angulo, Yesus Cabrera, Cristian Dájome; y Joseph Cox .

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Estadio: Manuel Murillo Toro



Capacidad: 28.000 espectadores



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces





Y Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO