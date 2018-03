‘Tenemos una buena cantidad de puntos que nos tranquilizan’: Yulián Anchico

Uno de los últimos refuerzos que pudo debutar con Independiente Medellín fue Yulián Anchico, en los encuentros que ha disputado ha tenido cosas buenas como otras para mejorar. Sin embargo, para el cucuteño, la clave es seguir trabajando para que el equipo del pueblo pueda seguir prendido en la parte alta de la tabla y allanar el camino para una futura clasificación.

Previo al duelo contra Patriotas de Boyacá, Anchico espera que el poderoso continúe con ese ritmo de ganar como local y no perderle pisada al líder Atlético Nacional, rival que tendrán en la siguiente fecha.



“Estamos en una buena posición, tenemos una buena cantidad puntos que nos tranquilizan pero no es para perder la cabeza. La idea es ganar en casa para mantenernos tranquilos de aquí en adelante”, señaló.



Sobre el duelo a mitad de semana contra Santa Fe, el lateral poderoso explicó que “nosotros sabíamos que Santa Fe era un equipo intenso y con jugadas aisladas podían crearnos peligro. En un saque lateral, nos desconcentramos y llegó el gol. En el segundo tiempo hicimos todo para conseguir el empate, así es fútbol y nos fuimos con el resultado en contra”.



Finalmente, se mostró agradecido con la gente cardenal quien le brindó un reconocimiento en su visita a Bogotá. “La gente conmigo siempre se portó bien, independientemente lo que ha pasado, siempre traté de hacer lo mejor, me voy tranquilo y orgulloso por el cariño que me han manifestado”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín