‘Cuando se pierde o se gana, no hay tiempo para celebrar‘: Anchico

De subidas y bajadas, Independiente Medellín ha tenido una campaña con un gran arranque, pero que en las últimas fechas se ha marcado por una irregularidad tanto en la Liga como en la Copa Sudamericana, donde no lograron sacar un buen resultado frente a Sol de América.

Con la esperanza de vencer en el puerto petrolero de Barrancabermeja al Alianza Petrolera, el poderoso va con toda su nómina disponible, para ir asegurando su clasificación a los cuartos de final de la Liga I-2018.



“El balance no fue positivo, debemos revertir un marcador de dos goles abajo, tenemos la confianza para hacer un mejor partido. No mostramos lo mejor que teníamos y el rival aprovechó esa situación, ahora pensamos en el partido contra Alianza Petrolera que debemos ganarlo para ir asegurando la clasificación”, remarcó Anchico.



Para el lateral cucuteño, “cuando se pierde y cuando se gana no hay tiempo para celebrar, tenemos que ser muy inteligentes, tratar de contrarrestar las virtudes que tiene el rival. Será importante sumar una victoria”, expresó.



Si bien, Medellín sigue en el grupo de los ocho mejores, no se pueden descuidar en esta etapa final de la fase todos contra todos. “Estamos jugando partidos seguidos y lo único que tenemos es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos en estas seis fechas que quedan”, concluyó Yulián Anchico.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín