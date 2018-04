‘No estamos satisfechos, pero nos vamos tranquilos’: Yulián Anchico

El poderoso hizo respetar su casa y de manera contundente derrotó a los felinos del Sinú, quienes hicieron un gran partido pero al final se fueron con las manos vacías. Uno de los hombres experimentados en el Medellín es Yulián Anchico, el lateral analizó lo ocurrido en este encuentro y lo que viene en la recta final de la Liga.

El poderoso hizo respetar su casa y de manera contundente derrotó a los felinos del Sinú, quienes hicieron un gran partido pero al final se fueron con las manos vacías. Uno de los hombres experimentados en el Medellín es Yulián Anchico, el lateral analizó lo ocurrido en este encuentro y lo que viene en la recta final de la Liga.



“Este era un partido que teníamos que ganar, los rivales poco a poco han tenido buenas campañas y no podíamos dar más ventajas, había que sumar, era una consigna que teníamos, no estamos satisfechos pero nos vamos tranquilos”, destacó el cucuteño quien llegó al equipo a comienzos de este año.



Sobre lo que viene, Anchico comentó que “tenemos que buscar darle la vuelta y encontrar una forma para que de aquí en adelante podamos conseguir mejores resultados que nos permitan clasificarnos a la siguiente instancia”.



En cuanto a lo que está sucediendo en el plantel y el bajón que han venido teniendo en los últimos partidos, el exSanta Fe explicó que “hay una parte médica en el equipo, constantemente nos evalúan físicamente para determinar quiénes están aptos para la competencia. Hay unos resultados altos, aunque algunos salimos bien, se evidencia el desgaste físico que hemos venido teniendo en los últimos partidos. Algunos tenemos la experiencia para afrontarlo, otros no tanto. No son excusas, somos profesionales y tenemos que sobreponernos”.



Finalmente, Anchico señaló que “el equipo ha hecho una buena campaña, el inconformismo que tienen es válido teniendo en cuenta la exigencia y los rendimientos que ha tenido esta plaza. Si comparan esos equipos con este pueden encontrar la diferencia, incluso con respecto al de los primeros partidos este semestre, hemos bajado, pero también queremos seguir trabajando para mejorar en estas últimas fechas”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín