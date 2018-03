Francia y Colombia se miden en París en juego amistoso. ¡Siga aquí nuestra transmisión en vivo!

Minuto 84. ¡Gol de Colombia! Quintero de penalti, impecable cobro. Remonta Colombia y ahora sí que el tren a Rusia pase ya!!





Minuto 82. Cambio en Francia. Se fue Griezmann, llegó

Minuto 82. Se fue James y le dio su puesto a Juan Fernando Quintero.

Minuto 81. Lerma lo intenta de media distancia pero sale desviado el remate



Minuto 76. Sale Muriel, ingresa Izquierdo en Colombia

Minuto 72. Cambio en Francia: Salió Giroud, ingresó Ben Yedder

Minuto 67. Doble cambio en Colombia. Va Lerma por Abel Aguilar y Duván Zapata por Falcao.



Minuto 66. Peligroso cabezazo de Varane, con falta.

Minuto 65. Doble cambio en Francia, minuto 65: Ingresa Pogba por Matuidi. Dembelé por Mbappé.



Minuto 62. ¡Empató Colombia!!!! Recuperó la pelota Uribe en el medio (se la robó a Kanté) y de inmediato se la dio a James, quien midió la llegada de Falcao apra el empate. ¡A ellos hay que dársela, que ellos son los que saben!



Minuto 56. ¡Segunda opción perdida de Muriel! Con tiempo y libertad superó a Varane y metió un remate por izquierda que logró rechazar el arquero Lloris. ¡Y estaba libre Falcao!

Minuto 48. ¡Ay Muriel! Pase de Carlos Sánchez y la desperdició increíblemente el hombre de Sevilla, con un remate desviado.



¡Ya se juega el segundo tiempo! Francia vence 2-1 a Colombio en juego amistoso.



COMENTARIO:

Como se sospechaba, Francia supera claramente a Colombia y le hace mucho daño cada vez que pone el pie en el acelerador.

Falla la marca por izquierda sobre Mbappé, quien siempre superó a Fabra y creó peligro con sus propios remates y sus pases a Griezmann y Giroud.

Colombia no logra pasar el medio campo con la pelota, los volantes no apoyan a los hombres de ataque y así James y Falcao se ven muy aislados. Ospina falló en el primer gol pero después salvó un par de opciones claras de Francia.



¡Termina el primer tiempo! Francia se impone 2-1 frente a Colombia con goles de Giroud y Lemar. Descontó Muriel para Colombia.

Minuto 45. Apenas por arriba se fue el cobro del 10. ¡Una pena!



Minuto 44. Ordenada salida de Colombia y Griezmann le comete falta a James para un tiro libre ideal

Minuto 38. A pura velocidad superó Mbappé a Fabra y en el mano a mano con Griezmann ganó el arquero Ospina. ¡Que bien David!



Minuto 33. Amarilla para Digne por falta contra Arias

Minuto 32. Amarilla para Arias.



Minuto 27. ¡Descuenta Colombia! Centro de Muriel, distrae bien Dávinson Sánchez y se le cuela la pelota a Lloris.



Minuto 22. Gran acción coelctiva, tas la pelota perdida de Fabra. Quedaron colgados los centrales, no pudo rechazar Aguilar y la peltoa le quedó a Lemar, que remató sin oposición.



Minuto 20. No logra Aguilar que su pase profundo llegue a James. Pero en más de 10 minutos ¡por fin Colombia llega a terrenos de Lloris

Minuto 15. Colombia es claramente superado por la velocidad de los atacantes franceses. No puede pasar el medio campo el equipo de Pékerman y en cambio el local luce muy ordenado.

Minuto 11. ¡Gol de Francia! Error de Ospina, quien deja el rebote en el área y se aviva el veterano atacante, quien ya había superado la marca de Arias.

Minuto 9. No se conectaron Muriel y Falcao y la salida del primer llegó sin problemas a manos de Lloris.

Minuto 5. Salió Mbappé, superó a Mina y -por suerte- se resbaló antes de rematar.

Primeros minutos de análisis. Francia muestra su velocidad en el último cuarto de cancha, Colombia intenta pasar la mitad del campo sin perder la pelota… con poco éxito.

Terminan los himnos, minuto de silencio por actos de violencia en Francia y ¡rueda la pelota!