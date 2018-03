Cúcuta es el nuevo líder del Torneo de la ‘B’: venció 2-1 a Pereira

Cúcuta Deportivo sigue demostrando su buen momento futbolísticos, en esta ocasión superó 2 – 1 a Pereira en un encuentro que ofreció emociones y demostró que estos dos conjuntos tienen materia prima para pelear por el ascenso. Con este resultado, los rojinegros llegaron a los 11 puntos y son líderes del campeonato, mientas que su rival de turno se quedó en la novena posición con siete unidades.

Desde los primeros minutos se vio un encuentro entretenido y disputado entre dos equipos que saltaron a la cancha con actitud ofensiva, las opciones de peligro generadas en cada uno de los arcos demostraron las intenciones de ofrecer un buen espectáculo. Tanto ‘motilones’ como ‘matecañas’ sacaban provecho de los espacios cedidos para intentar ponerse en ventaja.



Pero el primero en afinar la puntería fue el Cúcuta, que tras un tiro libre bien ejecutado por parte de James Castro (17 PT) logró vencer la resistencia de su rival y poner a celebrar a los presentes en el estadio General Santander. Dicha jugada obligó a la pronta reacción de Pereira, que no bajó los brazos y tampoco perdió su orden táctico tras irse en desventaja.



Dicha disciplina tuvo su premio, ya que muy pronto logró empatar el duelo tras el tanto de Diego Echeverri (23 PT), quien dejó ver su tacto goleador tras una gran jugada individual de su compañero Roy Castillo. Hasta ese momento, un marcador que hacía justicia por lo realizado en el terreno de juego con dos equipos que no dejaron de proponer.



Los dirigidos por el argentino Lucas Pusineri no perdieron la cabeza tras el gol visitante y su intensidad en la recuperación de la pelota empezó a dar frutos, ya que le cerraron las salidas al rival y se fueron adueñando de las acciones del encuentro. Antes del descanso lograron el objetivo de recuperar la ventaja, un gran remate de Jonathan Agudelo (44 PT) venció la resistencia ‘matecaña’.



Para la etapa complementaria el duelo mantuvo su intensidad, pero bajó en ritmo. Aunque los equipos no renunciaron en sus propuestas ofensivas, las llegadas con claridad sí se vieron reducidas, algunos cambios tácticos hechos desde el banco técnico ofrecieron menos ventajas para los delanteros. Algunos remates de larga distancia y el juego aéreo se convirtieron en las alternativas más usadas para intentar una nueva celebración.



El tiempo pasó y el desgaste físico se hizo notable en los jugadores, Cúcuta se sentía cómodo con el resultado y dedicó los últimos minutos a ser más cuidadoso en defensa. Pereira no ocultó la desesperación e intentó llegar de todas las formas, además vio la expulsión de Yorleys Mena y así la ilusión de rescatar algún punto en la capital nortesantandereana.



César Dussan

Especial para Futbolred