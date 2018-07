Cúcuta sigue imparable en el fútbol de ascenso: venció 1–0 al Quindío

Ni la pausa de mitad de año ha logrado frenar el buen andar de Cúcuta Deportivo a lo largo del Torneo, con su victoria 1–0 sobre Deportes Quindío en el estadio Centenario, los ‘motilones’ siguen ampliando diferencias y con 40 puntos empiezan a soñar con una clasificación anticipada. Ya son 16 juegos sin perder y su liderato no tiene discusión alguna.

En la cancha se presentaron dos históricos del fútbol colombiano y ambos se tomaron un tiempo para el análisis, pero con el pasar de los minutos los ‘cafeteros’ empezaron a dejar ver sus deseos de quitarle el invicto a los rojinegros. Wilson Carpintero y Danny Santoya ofrecieron las llegadas más claras, pero el portero ‘motilón’ actuó con eficiencia y mantuvo su arco en cero.



Pero Cúcuta no perdió los papales ante la iniciativa de su rival y se apoyó en su orden defensivo para controlar el ritmo del partido, además hizo valer esa contundencia que lo tiene en el primer lugar. Aunque no era el conjunto que dominaba las acciones, si logró romper la paridad y Jhonny Mostasilla (23 PT) sacó provecho de las ventajas que Quindío dio dentro del área.



Ante dicha jugada, los dirigidos por Alberto Suárez aumentaron su presencia en el ataque y siguió generando llegadas que hacían pensar que el empate no demoraría en retornar. Pero la falta de definición siguió presente en los jugadores locales y no lograron el tanto que les permitiera evitar la ventaja visitante antes del descanso.



Para la segunda parte Quindío no bajó en su intensidad y puso contra las cuerdas a un Cúcuta que empezó a dar ventajas en zona defensiva, pero las oportunas actuaciones de Juan Chaverra se hacían salvadoras y lo convertían en figura. El tiempo pasaba y la desesperación ‘cafetera’ se hacía evidente, existían las ganas pero la falta de orden era evidente.



El cansancio y el desgaste físico hecho por los de Armenia empezaron a cobrar facturas en su rendimiento futbolístico, las ideas empezaron a escasear y esto le permitió a los cucuteños controlar el partido. Ante dicho panorama, decidió administrar el control del balón y alejar a su rival de su propio arco, una estrategia que dejó ver la madurez y practicidad de un líder que no tiene discusiones.

Cortuluá no se asustó con la ‘garra felina’ y logró valiosa victoria en Bogotá

Mientras que en el juego que abrió la jornada del lunes, Cortuluá sorprendió a Tigres y lo superó por marcador de 2–1 en duelo disputado en el estadio Metropolitano de Techo. Un resultado que lo acomoda mejor en la tabla de posiciones ya que asciende a la cuarta casilla con 25 unidades, cifra que refleja el buen rendimiento que le otorgan sus cinco encuentros consecutivos sin perder.



Fue un partido parejo y bastante disputado, con un Tigres que salió dispuesto a imponer condiciones, pero se encontró con un planteamiento del rival ordenado en defensa y que le presentó problemas para generar jugadas con peligro. Tal situación hizo que los vallecaucanos se sintieran con mayor comodidad en el terreno de juego y lograran así la ventaja gracias a Óscar Camilo (24 PT), quien aprovechó un descuido defensivo de los ‘felinos’ para celebrar.



Pero los dueños de casa no bajaron los brazos y buscaron el empate con decisión, recuperaron con prontitud la tenencia del balón y pusieron en aprietos a Cortuluá. Una de sus continuas llegadas con peligro generó una pena máxima que fue bien ejecutada por Fabián Mosquera (31 PT) y que le devolvió la paridad a un duelo que ofrecía un fútbol bien jugado.



Para la etapa complementaria, el panorama del encuentro mantuvo su ritmo e intensidad. Los deseos de ambos equipos por lograr la ventaja permitió la generación de varias jugadas con emoción y que fueron bien resueltas por los porteros, quienes hacían una gran tarea en sus deseos por evitar una nueva caída. Pero Cortuluá fue más efectivo y en los pies de Géiler Mosquera (23 ST) llegó el tanto que le permitió sumar su séptima victoria del campeonato



César Dussán

Especial para FUTBOLRED