Cúcuta venció 3–0 a Bogotá y no suelta el liderato en el Torneo de la B

Gran inicio de campeonato atraviesa el Cúcuta Deportivo, que luego de su triunfo 3 – 0 sobre Bogotá, en el estadio General Santander, llegó a los 14 puntos y a seis fechas consecutivas sin conocer la derrota. Las ‘motilones’ se han hecho fuertes en su andar y con 12 goles a favor se han convertido en el equipo más efectivo del Torneo, un balance esperanzador para una afición que anhela verlos pronto en Primera División.



Muy temprano llegaron las emociones en el encuentro, tan sólo transcurrieron dos minutos y el juez central decretó una pena máxima a favor de los rojinegros. James Castro rompió la paridad en el encuentro y rápidamente cambió el planteamiento táctico para los bogotanos, quienes se vieron obligados a adelantar sus líneas para revertir la sorpresiva situación.

Pero poco efecto generó tal decisión en el panorama del partido, ya que no encontraban alternativas para recuperar el empate y no podían superar el orden defensivo de un Cúcuta que no bajaba los brazos en sus intentos de ampliar diferencias. Los dirigidos por el argentino Lucas Pusineri jugaban bien y se sentían cómodos sobre el terreno de juego, claramente eran los dominadores



Buen momento que se expresó con goles, Jhonatan Agudelo, en dos ocasiones, (31 PT y 45 PT) aumentó las cifras en el marcador y le dio tranquilidad a la hinchada ‘motilona’ antes del cierre el primer tiempo. Un duelo que controlaron con cierta comodidad y que dejaron ver porqué los de la frontera son los líderes del campeonato.



Para la etapa complementaria el partido bajó en intensidad ya que Cúcuta decidió administrar energías y esto le dio la posibilidad a Bogotá de tener mayor presencia en el ataque. Con el pasar de los minutos se tomaron confianza y se vieron beneficiados por una pena máxima pitada a su favor, pero no fue bien aprovechada ya que el portero Juan Carlos Chaverra se lució y logró mantener su valla invicta.



Ya con un duelo controlado y sin mayores novedades, el banco técnico cucuteño decidió hacer algunas sustituciones para darles descanso a varios de sus jugadores titulares. La tenencia del balón fue la estrategia para cerrar un partido con broche de oro y darle forma a su sexto encuentro sin perder. Números que sin duda avalan el gran inicio de temporada de los ‘motilones’.



En otro de los duelos de la jornada dominical, Llaneros cedió puntos como local luego de empatar 1 – 1 con Cortuluá en la cancha del estadio Manuel Calle Lombana. Un resultado que poco beneficia a los dirigidos por Jairo Patiño, ya que siguen dando ventajas en el Torneo y con cinco unidades no logran abandonar el fondo de la tabla.



Fueron los vallecaucanos los encargados de irse en ventaja con el tempranero tanto de Jhon Varela, quien a los cinco minutos ya ponía a celebrar a su equipo e ilusionaba con un triunfo de gran importancia en sus aspiraciones de subir en la clasificación. Pero Llaneros reaccionó de manera inmediata y tuvo una pena máxima a su favor, pero el portero Germán Caffa se lució y evitó la celebración local. Pero el desquite no demoraría en llegar, Julián Millán (37 PT) recuperaría la igualdad en el marcador y le daría cifras definitivas a un juego parejo y bastante disputado.



Por su parte, Atlético logró hacer valer su condición de local y superó 2 – 1 a Real Santander en encuentro que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Stiven Tapiero (33 PT) y Camilo del Castillo (35 ST) fueron los encargados de darle el tercer triunfo del campeonato a los caleños y la suma de 10 puntos que los deja terceros en la tabla.



Aunque los de Floridablanca se ilusionaron tras el empate momentáneo de Néstor Arenas (23 ST) no lograron evitar su cuarta derrota del Torneo y con cuatro unidades se ubican en el último lugar de la clasificación. Los dirigidos por Víctor González no logran encontrar el fútbol que el año pasado los llevó a disputar las finales del primer semestre.