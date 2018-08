Cúcuta venció a Bogotá FC y aseguró su cupo a las finales del Torneo

Cúcuta Deportivo no cede terreno en su propósito de alcanzar el liderato en la reclasificación del año, con su victoria 1-2 sobre Bogotá FC, en la cancha del estadio Metropolitano de Techo, sumó 51 puntos y su presencia en los cuadrangulares finales es un hecho. Además, su invicto ya alcanzó la importante cifra de 21 jornadas sin perder en lo que va del Torneo de Ascenso.

Como se esperaba, los rojinegros se hicieron al control del balón y de las acciones en ataque, apoyados en su experiencia y supremacía en el Torneo, fueron en busca de una victoria más. Dicha decisión táctica dio sus frutos, ya que Jeysen Núñez (11 PT) logró vencer la corta resistencia de los capitalinos y así hacer premio a lo mostrado hasta el momento. Situación complicada para los locales, pues no encontraban las fórmulas para frenar la arremetida de su rival. Pero Cúcuta no se conformó con la mínima diferencia y siguió explotando los espacios en defensa que daba Bogotá; Wilberto Cosme estuvo cerca de una segunda celebración, pero su remate golpeó contra el palo y las cifras se mantenían en el marcador. Con el pasar de los minutos los de la capital empezaron a ordenarse mejor en defensa y lograron mayor control en la recuperación de la pelota, aspectos que equilibraron las cargas.



Sin ser los más precisos y ordenados, los locales fueron inquietando el arco motilón, el juego aéreo y los remates de larga distancia hacían pasar trabajos a Jhonny Da Silva. Y fue por esta vía como regresó el empate, un tiro de esquina provocó el tanto de Esteban Morales (31 PT), quien aprovechó un rebote dentro del área, pero que generó dudas porque no es claro si el balón traspasó la línea de gol. De todas formas, el árbitro lo validó y Bogotá logró el propósito de no perder antes del descanso.



Para la etapa complementaria poco cambió el panorama del partido, ya que los cucuteños seguían en sus deseos de ir por los tres puntos y no dudaron en seguir siendo los dominadores en el duelo ante un equipo juvenil bastante rápido. Las opciones llegaban de manera continua, pero la definición seguía en deuda y en frente se encontraron con un Andrés Salazar oportuno en sus atajadas. Ya en el cierre del juego, los rojinegros empezaron a sentir el desgaste físico en la altura y las reiteradas faltas en el mediocampo le quitaron ritmo a su fútbol. Bogotá intentó de todas las maneras posibles mantener alejado a la visita, pero dicho propósito se esfumó con el tanto de Wilberto Cosme (37 ST), quien tuvo su desquite y se encargó de consolidar una victoria más que los deja muy cerca de la clasificación anticipada.



Pereira se reencontró con la victoria: venció a Valledupar

Mientras que en el partido de la tarde del jueves, Deportivo Pereira logró tomar un respiro ante los últimos malos resultados y superó 1-0 a Valledupar, en juego que se llevó a cabo en el estadio Armando Maestre. Un resultado que calma las aguas y que los afianza en el tercer lugar de la tabla con 37 puntos, cifra que los acerca cada vez más a los cuadrangulares finales.



Y es que las cosas no pudieron empezar de la mejor manera para el conjunto matecaña, pues una pena máxima a los nueve minutos daba la sensación de que lograrían la ventaja rápidamente, pero Jairo Palomino no aprovechó y dejó las cosas igualadas. Tal golpe no afectó la moral de los visitantes ya que Rafael Navarro (19 PT) les devolvió a la alegría y obligó a su rival a la pronta reacción.



Por su parte, Valledupar intentó replantear su sistema de juego, se hizo más fuerte en defensa y ganó presencia en el área rival, pero las opciones generadas no contaron con fortuna en la definición. El pasar del tiempo jugó en contra para los dueños de casa, quienes no tuvieron variantes para sorprender a un Pereira que aguantó la arremetida y logró conservar una valiosa victoria que los ilusiona con la siguiente ronda.