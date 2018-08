Choques de históricos hacen parte de la fecha 20 en el Torneo de la B

Se acerca una jornada más en el fútbol de ascenso y la Dimayor ya hizo oficial el calendario de los ocho encuentros que componen la fecha 20 del Torneo de la Primera B. Dentro de los duelos programados se destaca la visita del líder, Cúcuta Deportivo, a Pereira, un choque entre dos históricos. Así como el enfrentamiento entre Quindío y Real Cartagena, en la ciudad de Armenia.



Así quedó definido el calendario de la fecha 20 del Torneo, que se jugará entre el sábado 18 de agosto y el jueves 6 de septiembre:



TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20



Sábado 18 de agosto:



Tigres FC vs Real Santander



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Valledupar FC vs Orsomarso SC



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre





Domingo 19 de agosto:



Deportes Quindío vs Real Cartagena



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports



Barranquilla FC vs Unión Magdalena



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez



Llaneros FC vs Bogotá FC



Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana



Atlético FC vs Universitario de Popayán



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero





Lunes 20 de agosto:



Deportivo Pereira vs Cúcuta Deportivo



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports





Jueves 6 de septiembre:



Fortaleza CEIF vs Cortuluá

​

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota





Cesar Dussán

Corresponsal de FUTBOLRED