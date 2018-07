Así se reforzaron clubes de la Primera B para pelear por el ascenso

Este fin de semana se reanuda el fútbol de ascenso en Colombia y algunos de los equipos del Torneo de la Primera B movieron sus fichas con el objetivo de pelear por uno de los dos cupos que los llevará a la Primera División. Aunque sin muchas novedades, los 16 clubes enfilan baterías para alcanzar el protagonismo en este decisivo segundo semestre del año.

Tras la llegada de Máyer Candelo y Luis Tipton a Cortuluá, información dada a conocer anteriormente, se suma la del experimentado Nondier Romero, quien a los 39 años extiende su carrera deportiva para jugar con Orsomarso. El vallecaucano regresa a casa tras dos años de inactividad y espera retomar su nivel para ser de gran aporte al conjunto de Palmira. Con el defensor se sumó el volante Mateo Serna, quien hizo una gran campaña con Leones de Itagüí.



El líder del campeonato no se quedó atrás, Cúcuta Deportivo va a contar con el delantero Wilberto Cosme, quien proviene de Deportivo Pasto y cuenta con una importante trayectoria en el fútbol peruano y mexicano. Al caucano, se vinculó Mateo Muñoz, un volante de 25 años que llegó de Leones y que quiere repetir un ascenso a su carrera deportiva.



Los equipos de la Costa Atlántica también han movido el mercado y han intentado reforzar sus plantillas. Unión Magdalena ha anunciado la llegada del argentino Fernando Battiste, quien trae consigo tres temporadas con el Deportivo Pereira, aún se espera la llegada de un par de nuevas incorporaciones que se irán anunciando con el pasar de los días.



Por su parte, Real Cartagena busca reforzar su zona defensiva con la llegada del portero panameño Eric Hughes, quien trae consigo un importante trasegar por el fútbol de su país, ya que jugó en clubes como Plaza Amador, Chorrera, Tauro FC y San Francisco. Al guardavalla internacional se sumaron el chocoano Jhon Figueroa, quien también es arquero, y los defensores Jhonny Meza y Elkin Mosquera.



Mientras que los equipos del eje cafetero no han anunciado mayores cambios en sus plantillas profesionales. Por el momento, sólo se conoce la llegada del experimentado defensor Daniel Briceño al Deportivo Pereira, jugador de 32 años que proviene de Alianza Petrolera y ahora buscará el ascenso con los ‘matecañas’. Al cucuteño se sumó el lateral Andrés Felipe Álvarez, quien jugó el semestre anterior con Once Caldas.



Otro de los clubes que movió su plantilla fue Atlético de Cali, que mantiene la filosofía de contar con jóvenes valores para ser protagonista y soñar con el ascenso. Los dirigidos por Giovanni Hernández tendrán tres refuerzos y ellos son el defensor Jimmy Bermúdez, quien ha hecho parte de la Selección Colombia sub – 20 y de la Selección de Guinea Ecuatorial. El joven volante Jhonatan Caicedo y el delantero Juan Pablo Agudelo, quien viene de Envigado.



Aunque el mercado de pases no se ha movido lo suficiente, los dirigentes de cada uno de los clubes no descartan aprovechar estos días que faltan del mes de julio para lograr consolidar conjuntos competitivos que peleen por el ascenso en este año 2018.





Cesar Dussán

Corresponsal de Futbolred