El ‘Toro’ Arzuaga cuelga los guayos: ‘Quisiera ser alcalde de Becerril’

Celebró en casi 200 ocasiones durante sus extensos 18 años de carrera deportiva, cifras que no dejan duda alguna de la importancia de Martín Enrique Arzuaga en su paso por el fútbol nacional e internacional. Números que quedarán en el recuerdo, ya que el delantero del municipio de Becerril (Cesar) ha decidido colgar los guayos y darle un nuevo rumbo su vida.

Tras su paso por Valledupar FC, durante la temporada de 2017, el ‘Toro de Becerril’, se quedó sin equipo y sus aspiraciones de regresar a las canchas se hicieron más complicadas. Pero el goleador no bajó los brazos y se concentró en otros proyectos que venía trabajando desde años anteriores. Entre ellos, su escuela de formación Club Deportivo Torito Arzuaga, un proyecto que está emprendiendo con la idea de formar a los niños y jóvenes de la región.



“Es un hecho, me retiro del fútbol profesional. Creo que ya cumplí un ciclo como jugador y quiero emprender nuevos planes en mi vida. Uno de ellos es la escuela de formación que estamos inaugurando en estos días, un proyecto que estoy empezando con mucho cariño y en donde queremos brindarles nuevas oportunidades a los jóvenes con vulnerabilidad”, declaró el delantero de 36 años.



Una labor que refleja las intenciones de devolverle a la comunidad ese cariño que le expresaron a lo largo de su época como jugador y la posibilidad de seguir vinculado a lo que más quiere, que es el fútbol. Pero también desea explorar otras facetas, y la política es una de ellas. Su familia ha trabajado en diversas actividades públicas y sociales en la región y Martín quiere ser parte de ellas.



“Es una idea que he ido dándole forma desde hace unos años, aunque no soy político ni cuento con la experiencia en el área, si le he expresado a la gente mis intenciones de ser candidato a la alcaldía de Becerril. He sido partícipe de algunos proyectos sociales, y dichas labores me han despertado ese deseo de trabajar por el progreso de mi pueblo y en ayudar a toda esa gente que pasa necesidades”, aseguró quien fuera goleador de la Liga en 2013.



Un paso importante en la vida del ‘Torito’ Arzuaga, quien con la escuela deportiva ya empezó a sembrar un camino que busca brindarle mejores condiciones de vida a su comunidad y, de alguna forma, retribuir una carrera deportiva en donde los éxitos estuvieron presentes de manera continua. Su paso por 16 clubes, entre los que se encuentra Junior, América de Cali, Independiente Medellín, Rosario Central, Godoy Cruz, Veracruz; y algunos llamados a la Selección Colombia, son muestra de que su paso por el balompié dejó huella.



Y dicha experiencia le permitió hablar con propiedad de uno de los equipos que más quiere y que próximamente tendrá un importante duelo contra Boca Juniors en la Copa Libertadores. “Creo que Junior es un equipo que cuenta con la jerarquía para afrontar este tipo de compromisos, debe ser cuidadoso, porque enfrenta un rival con historia y que sabe cómo jugar la Copa. Pero pienso que el equipo cuenta con una delantera de peso y con jugadores que pueden marcar la diferencia con alguna individualidad”, reiteró el delantero, que vistió en cinco ciclos la camisa del tiburón.



Se despide otro de los jugadores que engendró la costa caribe colombiana y que extendió el linaje de una gran camada de goleadores que han aportado en la evolución del fútbol colombiano. Ahora espera sacar provecho de sus conocimientos para invitar a las nuevas generaciones a seguir construyendo un camino que mejore la calidad de vida de una región que lleva en el corazón.





César Dussán

Especial para Futbolred