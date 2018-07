Pereira inició con pié derecho el semestre: superó 2–1 a Fortaleza

Deportivo Pereira empezó con triunfo la segunda parte del Torneo de la B, con su victoria 2–1 a Fortaleza, en juego disputado en el estadio Municipal de Cota, los ‘matecañas’ se afianzaron en el segundo lugar de la tabla luego de alcanzar las 30 unidades. Mientras que su rival de turno puso en riesgo la octava casilla tras ceder terreno y mantenerse con 20 puntos.

El conjunto de Cota impuso condiciones desde muy temprano y a los dos minutos de juego tuvo la primera opción clara de lograr la ventaja, Daniel Rivera estrelló el balón contra el palo tras un remate de larga distancia y les dio vida a los visitantes. Con el pasar del tiempo, Fortaleza siguió en su intención de romper la paridad pero su falta de definición lo evitó.



Tal desgaste hecho desde el arranque empezó a generar algunas consecuencias en el estado físico de los dirigidos por David Barato, quienes vieron como Pereira equilibró las cargas y generó algunas opciones que pusieron en aprietos a la defensa local. En estos momentos el encuentro bajó su ritmo y el balón se alejó de los arcos debido a la falta de profundidad y generación de jugadas más claras.



Pero a pesar de que Fortaleza no era el mismo de aquel agresivo inicio, no bajó los brazos en su propósito de alcanzar la ventaja antes del descanso y una falta dentro del área generó la jugada que rompería la igualdad sin goles. Jhonatan Urrutia (43 PT) transformó la pena máxima en celebración local y le dio premio al esfuerzo hecho durante la primera etapa.



Para la etapa complementaria, el cuerpo técnico de Pereira decidió hacer un par de sustituciones que le cambiaran la cara a un cuadro ‘matecaña’ que se vio carente de ideas. Decisión que sin dudas dio resultados, ya que los dirigidos por José Fernando Santa tomaron la iniciativa del juego y se hicieron más contundentes en su fútbol.



Jairo Palomino (8 ST) y Diego Echeverri (15 ST) dieron muestras de dicho cambio de actitud en los visitantes y revirtieron la situación en el estadio de Cota. Ahora la necesidad y la urgencia la tenía Fortaleza, pero no encontró las formas de vencer a una defensa rival que se vio ordenada y que pocos espacios cedió para el ataque de los dueños de casa.



Poco cambió el panorama del encuentro con el pasar de los minutos, los ‘matecañas’ sacaron provecho de la presión que traían los locales y dejaron que hicieran el desgaste físico. Sin perder el orden y haciendo buen uso de la experiencia de su plantel, logró conservar la victoria y empezar con pié derecho la segunda parte del Torneo de ascenso.



César Dussán

Especial para FUTBOLRED