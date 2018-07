Regresa el fútbol en la B, definida la programación de la fecha 16

Regresa el fútbol de ascenso en Colombia tras terminado el Campeonato Mundial en Rusia y la Dimayor dio a conocer los horarios de los encuentros que componen la fecha 16 del Torneo de la Primera B. Vale recordar, que el encuentro entre Barranquilla y Llaneros se encuentra aplazado debido a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en la capital del Atlántico.

Así quedó definido el calendario de la fecha 16 del Torneo de ascenso, que se jugará entre el sábado 21 de julio y el lunes 23 de julio:



TODOS CONTRA TODOS FECHA 16



Sábado 21 de julio:



Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Domingo 22 de julio:



Unión Magdalena vs Valledupar FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Atlético FC vs Bogotá FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Orsomarso SC vs Real Cartagena

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Real Santander vs Universitario de Popayán

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Lunes 23 de julio:



Tigres FC vs Cortuluá

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Deportes Quindío vs Cúcuta Deportivo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports



APLAZADO:



Barranquilla FC vs Llaneros FC

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano



*Este partido fue aplazado por los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en la ciudad del Barranquilla del 19 de julio hasta el 3 de agosto.



César Dussan

Especial para Futbolred