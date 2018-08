Así se jugará la fecha 18 en el Torneo de la Primera B

El fútbol de ascenso continúa su camino tras la pausa de mitad de año y la Dimayor ya anunció de manera oficial la programación de los encuentros que componen la jornada 18 del Torneo de la Primera B. Una jornada que se disputará durante tres días y que tendrá acción el próximo martes festivo.



Así quedó definido el calendario de la fecha 18 del Torneo de ascenso, que se jugará entre el sábado 4 de agosto y el martes 7 de agosto:



TODOS CONTRA TODOS FECHA 18



Sábado 4 de agosto:



Fortaleza CEIF vs Cúcuta Deportivo

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Valledupar FC vs Universitario de Popayán

​Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



Orsomarso SC vs Real Santander

​Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 5 de agosto:



Tigres FC vs Real Cartagena

​Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Barranquilla FC vs Bogotá FC

​Hora: 3:00 pm

Estadio: Romelio Martínez



Deportivo Pereira vs Llaneros FC

​Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Martes 7 de agosto:



Atlético FC vs Unión Magdalena

​Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Deportes Quindío vs Cortuluá

​Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win Sports



César Dussán

Especial para FUTBOLRED