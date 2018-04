Definida la programación de la fecha 9 en el Torneo de la ‘B’

El fútbol de ascenso sigue su largo camino, ya se ha superado la mitad de la primera vuelta y los equipos siguen en la suma de puntos que los mantenga en la pelea por un cupo entre los ocho finalistas.

La Dimayor dio a conocer los horarios de los encuentros que componen la novena fecha y entre los que se destaca la visita del líder a Real Cartagena.



Así quedó definido el calendario de la fecha 9 del Torneo de la ‘B’, que se llevará a cabo entre el sábado 14 de abril y el lunes 16 de abril:



Todos contra todos fecha 9:



Sábado 14 de abril:



Tigres FC vs Atlético FC Hora: 2:00 p.m. Estadio: Metropolitano de Techo



Valledupar FC vs Deportes Quindío Hora: 3:00 p.m. Estadio: Armando Maestre



Domingo 15 de abril:



Universitario de Popayán vs Llaneros FC Hora: 11:30 a.m. Estadio: Ciro López



Unión Magdalena vs Bogotá FC Hora: 3:00 p.m. Estadio: Sierra Nevada



Orsomarso SC vs Barranquilla FC Hora: 4:00 p.m. Estadio: Francisco Rivera Escobar



Real Santander vs Fortaleza CEIF Hora: 6:00 p.m. Estadio: Álvaro Gómez Hurtado



Lunes 16 de abril:



Cortuluá vs Deportivo Pereira Hora: 6:00 p.m. Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win Sports



Real Cartagena vs Cúcuta Deportivo Hora: 8:00 p.m. Estadio: Jaime Morón Television: Win Sports