Abril cierra con mucho fútbol de la B: horarios de la fecha 10 y 11

Aunque todavía falta por jugarse la novena fecha del Torneo de la Primera B, la Dimayor ya anunció los horarios de los encuentros que componen la jornada 10 y la 11 de la primera vuelta.

Vale recordar que la décima fecha está programada para disputarse entre semana, días poco habituales para el fútbol de ascenso. Serán 16 partidos en tan sólo seis días y que empezarán a dar un panorama de cómo podría terminar la primera mitad del año en el campeonato.



Así quedó definido el calendario de la fecha 10, que se llevará a cabo entre el miércoles 18 de abril y el jueves 19 de abril. Y de la fecha 11, que se jugará entre el sábado 21 y el martes 24 del mismo mes:



Fecha 10:

Miércoles 18 de abril:



Fortaleza CEIF vs. Orsomarso SC

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Barranquilla FC vs. Valledupar FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano



Llaneros FC vs. Real Santander

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana



Deportes Quindío vs. Tigres FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario



Jueves 19 de abril:



Bogotá FC vs. Real Cartagena

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Deportivo Pereira vs. Atlético FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Cortuluá vs. Unión Magdalena

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs. Universitario de Popayán

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander



Fecha 11:

Sábado 21 de abril:



Valledupar FC vs. Fortaleza CEIF

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



Orsomarso SC vs. Llaneros FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Domingo 22 de abril:



Universitario de Popayán vs. Bogotá FC

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Ciro López



Tigres FC vs. Barranquilla FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo



Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



Real Cartagena vs. Cortuluá

Hora: 3:30 p.m. Estadio: Jaime Morón



Lunes 23 de abril:



Real Santander vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: Win Sports



Martes 24 de abril:



Atlético FC vs. Deportes Quindío

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports