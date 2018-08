Real Cartagena dio un gran paso en el Torneo: venció 2-1 a Fortaleza

Real Cartagena sigue disfrutando de su buen momento en el Torneo de Ascenso, en esta ocasión venció 2-1 a Fortaleza en el duelo que abrió la jornada 22 del fútbol de la B, y que se disputó en el estadio Municipal de Cota. Un resultado que consolida a los auriverdes en la cuarta posición, con 32 puntos, y toma una ventaja importante con respecto a los demás rivales que buscan un cupo a los cuadrangulares finales.



Encuentro parejo y bastante disputado desde los instantes iniciales, no se vio un dominador como tal en el terreno de juego y cada uno de los equipos intentó buscar las fórmulas más efectivas para tomar la ventaja. Consecuencia de los pocos espacios que cedieron los sistemas tácticos propuestos y por la falta de claridad en la generación de llegadas.



Pero con el pasar de los minutos, Fortaleza fue haciendo valer su condición de local y dejó ver algunas opciones con peligro que exigieron al portero panameño Eric Hughes. Y en una de esas primeras intenciones ofensivas, Adrián Parra (21 PT) se encargó de poner a celebrar a sus compañeros gracias a una gran definición que terminó con la resistencia heroica.



Tras el gol de los locales, Real Cartagena se vio obligado a la reacción y se hizo al control de la pelota para facilitar la búsqueda del empate, pero se encontró con un rival fuerte en defensa y no permitió a la visita acercarse con peligro sobre su área. La urgencia por igualar las cifras en el marcador, ofreció espacios que por poco permiten a Fortaleza ampliar las distancias.



Para la etapa complementaria, los auriverdes continuaron en su deseo de equilibrar las cargas, dejando ver un fútbol más ordenado y con mayor presencia en el ataque. Las sustituciones hechas por el técnico Richard Parra le dieron una mejor cara a los visitantes, quienes pusieron en situación incómoda a un rival que no perdía los papeles ante la situación de juego hasta ese momento.



Pero una decisión arbitral cambió el rumbo del encuentro, la expulsión de José Mondragón dejó a Fortaleza con 10 hombres y esto le permitió a los cartageneros ir con todo por el empate. Anhelo que se hizo realidad con el tanto de Jorge Obregón (33 ST), quien hizo premio al esfuerzo ofensivo de los heroicos. Pero no se conformaron con la paridad y fueron por más, a tal punto, que lograron una pena máxima a su favor y que Yáiner Acevedo (43 ST) concretó, para darle cifras definitivas al duelo y consolidar la novena alegría del Torneo.