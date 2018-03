Heroico punto logró Real Cartagena: empató 3-3 con Quindío

Cuando todo parecía que llegaba la segunda derrota del Torneo para Real Cartagena, apareció el milagro y sobre el final del encuentro un salvador gol le permitió rescatar un punto tras el 3 – 3 con Deportes Quindío en un duelo que se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón y que contó con bastante dramatismo. Aunque es valioso el resultado, no es suficiente para que los ‘heroicos’ abandonen el fondo de la tabla ya que se ubican en la casilla 13 con tan sólo cinco unidades.



Fue un encuentro que trajo bastantes emociones durante los primeros 45 minutos, gracias a que a la cancha saltó un conjunto ‘cafetero’ que propuso buen fútbol y se hizo contundente en el ataque. Aunque durante el primer cuarto de hora se vio un duelo equilibrado, los visitantes sacaron ventaja de los descuidos defensivos de su rival y Johan Gómez (17 PT) sorprendió a la hinchada ‘heroica’ con su tempranero tanto.



Duro golpe para los dirigidos por Marco Indaburo, ya que no lograron sobreponerse con inmediatez y, casi de inmediato, vieron caer su valla por segundo ocasión. En esta oportunidad fue un gran remate de Exneyder Guerrero (22 ST), quien amplió las diferencias y oscureció el panorama de un Real Cartagena que lucía confundido.



Tras el complicado momento, el técnico del conjunto auriverde realizó un par de sustituciones para cambiarle la cara a su plantel, y aunque aumentó su presencia en el ataque y alcanzó mayor posesión de la pelota, no fue suficiente para evitar un tercer tanto en contra. De nuevo Gómez (33 ST) venció la poca resistencia de la defensa cartagenera y todo parecía oler a goleada, pero cuatro minutos más tarde, Iván Darío Girón acorto las diferencias y abrió un pequeño camino de ilusión para revertir las cosas en la etapa complementaria.



Tras el descanso, el conjunto ‘heroico’ se vio más ordenado en defensa e intentó hacer daño a su rival con los continuos ataques por las bandas y con la fórmula del pelotazo. Se generaron algunas llegadas, pero estas no hicieron mucho daño y tampoco evitaron frenar el constante peligro que traían los contragolpes generados por los veloces delanteros de Quindío.



Pero Real Cartagena no bajó los brazos y, con más ganas que con orden, se fue encima del arco defendido por el uruguayo Pablo Betancurt. Esa ambición y entrega tuvo su premio, Jorge Obregón (41 ST) abrió el camino para el milagro luego de sacar provecho de un enredo defensivo en el área ‘cuyabra’.



El nerviosismo se tomó a los jugadores quindianos, quienes no pudieron evitar el desastre y vieron escapar el triunfo en los últimos minutos con el tanto de Yulián Gómez (45 ST), quien enloqueció a los asistentes y le permitió a su equipo rescatar un punto que suma en la tabla.



César Dussan

Especial para Futbolred