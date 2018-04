Cúcuta sigue imparable en la B, venció con autoridad 3-0 a Popayán

Cúcuta Deportivo sigue su marcha y no cree en nadie, Universitario de Popayán fue su nueva víctima luego de superarlo con claridad por marcador de 3-0 en el estadio General Santander. Líder indiscutible del campeonato con unos números que envidian, ya que sumó 26 puntos en 10 partidos, 20 goles goles a favor y tan sólo 6 en contra.

Desde muy temprano los motilones hicieron respetar su casa y alargaron esa tendencia victoriosa como local, tan sólo bastaron dos minutos para que Luis Miranda lograra vencer la corta resistencia de los caucanos. Tras el tanto, Popayán intentó recuperar la pelota, pero las intenciones ofensivas de los duelos de casa no daban descanso.



Tanta intensidad en el ataque tuvo su segundo premio, de nuevo Miranda (38 PT) apareció en el marcador y amplió las diferencias en el encuentro. Un primer tiempo en donde los dirigidos por Lucas Pusineri dominaron sin mayores problemas y lograron demostrar el buen fútbol que vienen practicando a lo largo del Torneo.



Tras el descanso, Universitario intentó equilibrar las cargas, esperaba en su terreno con mayor orden, pero aún se le dificultaba la tenencia del balón, situación que lo obligó a entrar al juego fuerte. Dicha decisión táctica le quitó ritmo al encuentro, pero no aplacó las intenciones de ataque de un Cúcuta que sacó provecho de los costados para cambiar el panorama del juego.



Y la cuenta no se detuvo ahí, el paraguayo Roque Caballero (35 ST) amplió las distancias y decretó cuentas definitivas en un partido que controlaron a placer y en donde demostraron que están para pelear el ascenso. Poco pudieron hacer los dirigidos por César Torres, quienes no encontraron la manera de frenar el paso de su rival y ante tal ritmo no pudieron evitar la cuarta derrota en el campeonato.

Pereira se hace fuerte en casa, venció 1 – 0 a un difícil Atlético

Deportivo Pereira sigue por buen camino en el Torneo de la B, en esta ocasión superó 1-0 a Atlético en un duelo entre equipos que van tras la caza del liderato de Cúcuta. Un triunfo valioso para los dirigidos por José Fernando Santa, ya que logran sumar 17 unidades y ubicarse en el tercer lugar de la tabla, igual cantidad de puntos para su rival de turno, que a pesar de la derrota, conserva la segunda posición.



Sin duda, fue un encuentro parejo y bastante disputado entre dos planteles que han demostrado porqué están en la parte alta de la tabla. No la tuvo fácil el conjunto matecaña, ya que en frente se encontró con un rival ordenado en defensa y que dio muestras de un fútbol práctico y peligroso en ataque. Aunque los locales intentaron hacerse dueños de las acciones, tuvieron problemas para vulnerar a los caleños.



Y fue por la vía de la pena máxima la forma en que se logró romper la paridad, Yorleys Mena (44 PT) fue el encargado de poner a celebrar a todos en el Hernán Ramírez Villegas y abrir el camino a la quinta victoria del campeonato. Pero Atlético no bajó los brazos y en la etapa complementaria puso entre las cuerdas a los locales, sacaron provecho de la expulsión de Rafael Navarro, y generaron algunas llegadas que asustaron, pero que carecieron de definición. Al final, el marcador se mantuvo a favor de Pereira y los vallecaucanos cortaron una buena racha de cuatro partidos sin caer.

Real Cartagena suma 9 juegos sin ganar, mientras que Unión Magdalena salvó un punto fuera de casa

Situación preocupante es la que vive Real Cartagena, que volvió a perder, esta vez en manos de Bogotá, que lo superó por marcador de 2-1 en duelo disputado en el estadio Metropolitano de Techo. Los auriverdes son últimos en la tabla con tan sólo 8 unidades y no conocen la victoria desde hace nueve jornadas, mientras que los capitalinos dan la sorpresa y ya se ubican quintos con 14 puntos.



Aunque la visita se fue en ventaja desde los cinco minutos de juego, con el tanto de Jean Carlos Pineda (5 PT), no logró conservar la diferencia y muy rápido vio su pórtico caer con el gol de Fabián Zambrano (10 PT). Duro golpe al cual le costó reponerse al conjunto heroico, ya que Yílmar Córdoba (22 PT) aprovechó el mal momento de su rival y revirtió la situación en el marcador.



Pero el tiempo pasó y los auriverdes no encontraron los caminos para recuperar el empate, la falta de ideas y de equilibrio en su fútbol se hizo evidente y la situación de Marco Indaburo se hace cada vez más difícil en el banco técnico de los cartageneros.



Mientras que en otro de los juegos del día, Cortuluá y Unión Magdalena no se sacaron ventajas tras empatar 1-1 en la cancha del estadio Pascual Guerrero. Ricardo Márquez (32 ST) fue el encargado de poner en ventaja a los samarios y de ilusionarlos con un triunfo fuera de casa, que no consiguen hace algunas fechas, pero dicho anhelo lo acabó Feiver Mercado (45 ST) con una gran definición en las postrimerías del encuentro

