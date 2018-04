Real Cartagena no sale del mal momento: perdió 2-0 con Cúcuta de local

A Cúcuta Deportivo nada lo detiene en el Torneo de la Primera ‘B’, en esta ocasión venció 2-0 a Real Cartagena en partido que se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón.

Los números de los ‘motilones’ son positivos, ya que continúa cómodo en el liderato con 23 unidades y nueve juegos consecutivos sin perder. Mientras que su rival de turno, se hunde en el último lugar de la tabla con tan sólo siete puntos.



En acción dos históricos del balompié nacional con realidades diferentes, pero tal situación no iba a quitarle interés a un encuentro que fue parejo y disputado desde el pitazo inicial.



Pocas fueron las opciones de peligro que se presenciaron durante el primer cuarto, ya que los equipos fueron cautelosos y pocos espacios cedieron en defensa.



Con el pasar de los minutos, los ‘heroicos’ empezaron a hacer más por el duelo y buscaron alternativas para vencer la resistencia de los cucuteños. Los ataques por los costados y algunos remates de larga distancia inquietaron a un Juan Chaverra que estuvo oportuno en sus intervenciones bajo el arco ‘motilón’. Real Cartagena lo intentaba pero carecía de claridad en la generación de su juego y facilitaba las cosas a un rival que no perdía el orden táctico.



La desesperación en los locales empezó a jugar a favor de los dirigidos por el argentino Lucas Pusineri, quienes ganaron en confianza y su presencia en el área cartagenera se hizo más continua. Antes del descanso, Junior Rangel y Jhonatan Agudelo estuvieron cerca de romper la paridad, pero carecieron de definición y el juego continuaba igualado a ceros.



Para la etapa complementaria, Cúcuta regresó con mayor agresividad en el ataque y se hizo al control de la pelota, sus acciones con peligro aumentaron notablemente. Y fue un cabezazo de Roque Caballero (12 ST) la jugada encargada de darle premio a la labor hecha por los líderes del Torneo y obligó a la pronta reacción de un conjunto ‘heroico’ que lucía confundido.



Pero a Real Cartagena le costó reponerse del duro golpe, ya que no encontró las maneras de superar la estrategia de los visitantes y, en uno de esos intentos por recuperar el empate, se vio sorprendido con el segundo tanto del paraguayo Caballero (24 ST), quien le dio cifras definitivas a un encuentro que afrontaron con un fútbol práctico y contundente, nivel que los tiene en lo más alto de la tabla sin lugar a dudas.