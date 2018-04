Tigres 'sacó las garras' y rescató un punto valioso: empató 3-3 con Valledupar

Vibrante y lleno de emociones fue el encuentro que abrió la séptima feche en el fútbol de ascenso, Valledupar y Tigres así lo demostraron luego de igualar 3 – 3 en el estadio Armando Maestre. Un resultado que deja a los capitalinos en la segunda posición con 13 puntos y siete juegos sin caer, mientras que su rival de turno sigue cediendo terreno y con 11 unidades peligra su tercera casilla.

El conjunto ‘vallenato’ saltó a la cancha con la necesidad de reencontrarse con la victoria en el Torneo, pero desde muy temprano se vio sorprendido por un rival ordenado y práctico en su fútbol. Tan sólo bastaron seis minutos para que se rompiera la paridad, una gran definición de Jorge Murillo puso a celebrar a Jhon Jairo Bodmer y sus muchachos. Los ‘felinos’ daban la sorpresa y muy rápido ratificaban su buen inicio de temporada.



Pero Valledupar no se afectó por el golpe recibido y se fue con todo en la búsqueda del empate. Dicha actitud ofensiva generó un par de llegadas con peligro que fueron el preámbulo del tanto de Diego Herazo (13 PT) quien no desentonó en la tarde del sábado y le regaló a su equipo el cuarto gol del campeonato.



Ese ritmo desenfrenado de los ‘vallenatos’ no se detuvo y rápidamente lograron irse en ventaja, Jorge Rengifo (17 PT) venció la resistencia de los bogotanos y voltearon las cifras en el marcador. Sin duda un juego entretenido y lleno de emociones durante el primer cuarto de hora, pero que después bajó en intensidad debido a las altas temperaturas en la capital de Cesar y a un Tigres que replanteó su estrategia y cerró los espacios en defensa.



Tras el descanso, los visitantes nivelaron las cargas en el terreno de juego, un par de sustituciones hechas desde el banco técnico le dieron una nueva cara y así lograron el control de la pelota. Dicho planteamiento les permitió igualar en el marcador y una gran definición de Edward Montaño (24 ST) ilusionaba con aumentar la racha de buenos resultados en lo que va del Torneo.



Pero poco duró la alegría ‘felina’, una falla en defensa fue bien aprovechada por Álex Enrique Rambal (28 ST), quien puso a celebrar por tercera vez a la hinchada presente en el estadio. En un partido tan desequilibrante cualquier cosa podía pasar, y minutos antes del pitazo final, Tigres sacó sus garras y rescató un valioso punto gracias al agónico gol de Arley Bonilla (44 ST), un remate de larga distancia mantuvo vigente su invicto de siete jornadas.



César Dussan

Especial para Futbolred