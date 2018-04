Real Santander dio la sorpresa y venció 1-4 a Barranquilla en el ‘Metro’

Barranquilla dejó escapar la posibilidad de llegar al segundo lugar de la tabla luego de perder de manera contundente por 1-4 con Real Santander, en duelo disputado en la cancha del estadio Metropolitano. Dura caída para los dirigidos por Roberto Peñaloza, quienes se quedan en la sexta casilla con 11 puntos, mientras que su rival de turno salió del fondo de la tabla tras llegar a las 8 unidades.

Los primeros instantes del encuentro, los de ‘curramba’ saltaron a la cancha con la necesidad de hacer respetar su casa y no ocultaron su actitud ofensiva. Fueron los encargados de generar las primeras llegadas con peligro, pero no hicieron mucho daño ya que carecieron de claridad en la definición y se encontraron con un Julián Ledesma efectivo en el pórtico de los santandereanos.



Con el pasar de los minutos, los de Floridablanca se fueron tomando confianza y, de a poco, equilibraron las cargas en el encuentro. Sus llegadas al arco de Barranquilla se hicieron más constantes y, a diferencia de su rival, fueron más efectivos a la hora de la definición. Jonathan Duarte (32 PT) dio muestra de aquello, ya que fue el encargado de romper la paridad y dar la sorpresa en el Metropolitano.



Pero las cosas no se detuvieron ahí para un ordenado Real Santander, ya que el mismo Duarte (42 PT) continuaba inspirado y amplió las diferencias: hizo premio al buen trabajo realizado por los dirigidos por Víctor González. Otro baldado de agua fría para los locales, quienes no encontraban variantes para frenar el fútbol de los visitantes y se hizo evidente la falta de ideas para revertir la situación.



Para la etapa complementaria, Barranquilla quiso retomar el control de la pelota e intentó buscar alternativas que le permitieran cortar las distancias, pero pocas fueron las ventajas ofrecidas por el cerco defensivo implementado por Real Santander. Pero las cosas se complicaron con la llegada del tercer gol, un contraataque bien elaborado generó la celebración de Néstor Arenas (8 ST), quien sentenciaba el duelo.



Aunque los dueños de casa lograron el descuento por intermedio de Ethan González (17 ST), tras aprovechar una pena máxima decretada a su favor, pero dicha jugada no fue suficiente para frenar el buen fútbol mostrado por los de Floridablanca, quienes dieron cifras definitivas al marcador gracias a un tiro libre de Juan Pablo Zapata (23 ST). Un triunfo que los saca de los últimos puestos de la tabla y que le devuelve la confianza a un equipo que estaba en deuda.



En otro partido de la jornada sabatina, Fortaleza se reencontró con la victoria luego de superar 2-1 a Universitario de Popayán en juego que se llevó a cabo en el estadio Municipal de Cota. Un resultado que le devuelve la ilusión a los dirigidos por David Barato tras siete encuentros consecutivos sin celebrar y que le permite llegar a 8 puntos en la tabla.



Sebastián Acosta (37 PT) y Jhonatan Urrutia (34 ST) fueron los encargados de cortar la mala racha de Fortaleza contra un rival que, logró el descuento gracias a una pena máxima viene ejecutada por parte de Luis Fernando Mosquera (43 ST), y que complicó las cosas más de lo esperado. A pesar de esfuerzo realizado, los caucanos no pudieron evitar la tercera derrota del Torneo de la B.



César Dussán

Especial para Futbolred