Pereira dejó ir sus primeros puntos en casa: empató 1-1 con Orsomarso, en la B

Deportivo Pereira no pudo celebrar por tercera ocasión en el Torneo de la B, luego de igualar 1-1 contra Orsomarso en el duelo que abrió la jornada del lunes y que se disputó en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Con este marcador, los de Risaralda llegan a los 7 puntos y se ubican en la quinta posición, mientras que su rival de turno ya es noveno con cuatro unidades.

Los matecañas saltaron a la cancha con la necesidad de imponer condiciones y desde muy temprano se adueñaron del balón, dicha decisión les permitió llegar con cierto peligro al arco de los vallecaucanos, pero sin la claridad suficiente a la hora de la definición. Un encuentro que se inclinaba a favor de los locales y se pensaba que la paridad no iba a tener mayor duración.



Pero Orsomarso supo resistir la arremetida de su rival y dejó ver un orden defensivo que mantuvo su arco en cero. La urgencia de Pereira por irse en ventaja destapó algunos errores en el mediocampo y esto animó a los de Palmira a generar varios contraataques. José Enamorado se convirtió en el hombre más peligroso, ya que sacaba provecho de su velocidad para hacer estragos en el esquema impuesto por los dirigidos por José Fernando Santa.



Y fue en una de esas jugadas de ataque como los vallecaucanos lograron dar la sorpresa de la etapa inicial. Una falta dentro del área obligó al juez central a decretar una pena máxima que fue bien ejecutada por el portero Óscar Ramos (42 PT). Orsomarso sacaba provecho de su orden y del fútbol práctico que llevó a cabo durante los primeros 45 minutos.



Tras el descanso, el panorama no cambió demasiado. Pereira siguió con el control del balón e intentó hacer daño por los costados, la salida de sus laterales empezaban a marcar diferencias. Aunque sin la claridad ni la contundencia deseada, lograron llegar al empate gracias a Yorleys Mena (18 PT), quien dentro del área logró desenredar el esquema implementado por los de Palmira.



Aunque los matecañas no se detuvieron en su intento de irse en ventaja y sumar su tercera victoria en el Torneo de la B, no encontraron los caminos para volver a vulnerar a un rival que se conformaba con el resultado. La desesperación se hizo evidente en los locales tras la falla de un par de opciones muy claras y esa impotencia se vio reflejada con la expulsión de Járol Martínez, quien dejó a su equipo con 10 hombres y al encuentro sin posibilidad de alterar su marcador.



César Dussán

Especial para Futbolred