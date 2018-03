Cúcuta venció 2-1 a Llaneros y ya es segundo en el Torneo

Cúcuta Deportivo se hizo fuerte en Villavicencio y superó 2 – 1 a Llaneros en el juego que cerró la jornada dominical en fútbol de ascenso. Un importante resultado que lo encarama a la segunda casilla en la tabla de clasificación del Torneo de la ‘B’ tras sumar 8 unidades. Por su parte, los dirigidos por Jairo ‘Viejo’ Patiño quedaron estacionados en la octava posición con cuatro puntos.

Desde los primeros instantes del encuentro los locales salieron a proponer y generaron un par de llegadas que pusieron en riesgo la duración del empate, David Ramírez y John Arias fueron los más incisivos con un par de remates que exigieron al portero ‘motilón’. Pero fue en los pies de Maicol Medina (14 PT) en donde se generó la acción que venció la resistencia del rival y generó la primera celebración en el Manuel Calle Lombana.



Tras el tanto, los cucuteños reaccionaron y lograron cerrar los espacios a un Llaneros que era rápido en el ataque y se hacía peligroso con los contragolpes, decisión estratégica que equilibró las cargas. Con el pasar de los minutos, los dirigidos por Lucas Pusineri se fueron tomando confianza y estuvieron cerca de recuperar el empate.



Y fue sobre el cierre de la etapa inicial que apareció el gol para el Cúcuta, el argentino Cristian Álvarez (45 PT), con gran definición, le devolvió la ilusión a sus compañeros. Tras el descanso, la visita regresó al campo de juego con actitud ofensiva y puso entre las cuerdas a un Llaneros que lucía confundido y con problemas en la recuperación de la pelota.



Tanta insistencia en el ataque les dio la oportunidad de verse beneficiados por una pena máxima decretada por el juez central pero que generó bastantes dudas para los dueños de casa. Esto poco le importó a un Álvarez (12 ST) que venció a Juan Lemus y remontó el marcador a favor de los ‘motilones’. Ahora la presión era para los de Villavicencio, quienes estaban obligados a replantear su sistema de juego para mejorar la situación.



Aunque Llaneros lo intentó y buscó las maneras de rescatar por lo menos un punto en casa, no pudo vulnerar el férreo esquema defensivo de su rival. Ante tanta presión de los locales, Cúcuta entró en el terreno del juego fuerte y le quitó ritmo al partido cometiendo numerosas faltas. De esta forma, vio la expulsión de Harrison Mancilla y disputó el encuentro con 10 hombres, pero dicha diferencia numérica no fue bien aprovechada por Llaneros y el resultado quedó intacto hasta el pitazo final.



Real Cartagena viajó a Cali y fue superado por Atlético



Diferente situación vivió Real Cartagena, que cayó 2 – 0 en su visita a Atlético en duelo que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Los dirigidos por Giovanni Hernández tienen un buen inicio de Torneo y ya se ubican en la cuarta posición de la tabla con siete unidades.



Fue un duelo bastante luchado y desde los primeros minutos generó llegadas en cada uno de los arcos, un duelo que se hacía entretenido para los asistentes. Y muy temprano, el juez decretó una pena máxima a favor de los ‘heroicos’, pero Miguel Murillo desaprovechó tal oportunidad y desperdició su remate. El empate seguía primando en el marcador y Atlético se mantenía con vida.



Los caleños no bajaron en su intención ofensiva y aprovecharon el golpe anímico que generó la falla de su delantero. Unos minutos bastaron para que Jesús Rodríguez (16 ST) venciera la resistencia de Real Cartagena y le diera la ventaja a un Atlético que demostraba buen fútbol. Tras el gol, los dirigidos por Marco Indaburo buscaron la reacción, y aunque generaron varias llegadas, estas no tuvieron claridad en la definición.



Para la etapa complementaria, Atlético logró mantener la mínima diferencia a su favor y supo controlar las intenciones ofensivas de su rival. Ya en las postrimerías del duelo, y con un rival desgastado físicamente, Andrés Carabalí (33 ST) aumentó las diferencias y sentenció la segunda victoria de los vallecaucanos en el Torneo y la posibilidad de meterse en la parte alta de la tabla.



César Dussan

Especial para Futbolred