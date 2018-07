Real Cartagena celebró en casa y Cortuluá empató en duelo regional

Real Cartagena empieza a recuperar terreno en el Torneo de ascenso, con su importante victoria 1 – 0 sobre Valledupar, en el estadio Jaime Morón, lograron sumar 20 puntos y acercarse al grupo de los ocho. Mientras que su rival de turno afrontó su segunda derrota en línea y con 23 unidades ya es quinto en la tabla de posiciones. Su seguidilla de derrotas empieza a poner en peligro su permanencia dentro de los finalistas.

El duelo regional empezó bastante parejo y disputado, las opciones con peligro se hicieron escasas ante el orden defensivo de ambos conjuntos. Aunque Real Cartagena hizo más por romper la paridad, no la tuvo fácil para vulnerar el trabajo táctico de los dirigidos por Nilton Bernal, quienes ofrecieron pocos espacios para los ataques de los dueños de casa.



Pero los ‘heroicos’ no dejaron de insistir en su deseo de lograr la ventaja y se apoyaron en el juego aéreo como estrategia para poner en aprietos el cerco defensivo de los ‘vallenatos’. Y fue por esta vía como lo lograron, un cabezazo de Miguel Murillo (29 PT) fue la jugada que puso a celebrar a la hinchada cartagenera y así lograr el objetivo que venían buscando durante la primera media hora de juego.



Ante tal situación, Valledupar tuvo que cambiar su libreto y buscar las maneras de alejar a su rival del arco defendido por Sebastián Duque, aunque logró mayor presencia en el ataque, no logró concretar las llegadas con peligro que generó. Dichas intenciones ofensivas le permitieron a Real Cartagena tener más espacios y buscar ampliar las distancias, Yulián Gómez estuvo cerca de lograrlo pero falló su puntería.



Para la etapa complementaria, el panorama del encuentro cambió y el ritmo bajó, los equipos se alejaron de los arcos y las emociones se vieron reducidas. Los visitantes hicieron un par de sustituciones con el propósito de ser más fuertes en el ataque, dicha decisión técnica fue positiva ya que la visita nivelaba las acciones pero no lograba ser más práctico en su fútbol.



Real Cartagena también intentó ampliar distancias y lograr un marcador más cómodo, pero se vio carente de ideas y poco peligro generó. Situación que invitó al técnico Ricardo Parra a resguardarse en defensa y lograr conservar la mínima diferencia, decisión que dio sus frutos ya que los ‘heroicos’ se hicieron al control de balón y sostuvieron la ventaja hasta el pitazo final.

Cortuluá y Atlético dividieron honores, mientras que Llaneros y U. de Popayán celebraron

En el remodelado estadio 12 de Octubre, Cortuluá y Atlético empataron 1–1 en un encuentro que resultó entretenido por el fútbol mostrado por ambos equipos. Aunque los del ‘corazón del Valle’ no lograron sumar de a tres, si extendieron su invicto a seis jornadas y alcanzaron la cifra de 26 puntos que le permiten afianzarse en la cuarta casilla de la tabla de posiciones.



José Hugo Palacios (17 PT) fue el encargado de abrir el marcador e hizo premio por lo hecho durante el inicio del partido, pero con el pasar del tiempo el Atlético de Cali logró reducir los intentos ofensivos de su rival y a los 38 minutos recuperó la igualdad gracias a un pena máxima bien ejecutado por Camilo del Castillo. De nuevo el duelo regional quedaba en tablas y la segunda parte no ofreció emoción alguna que le diera el triunfo a uno de los dos conjuntos.

Por su parte, Llaneros logró superar el difícil momento que generó la partida del técnico Jairo ‘Viejo’ Patiño y venció 2–1 a Fortaleza en una tarde lluviosa que cubrió el estadio Manuel Calle Lombana. Pero las cosas no habían empezado de la mejor manera para los de Villavicencio, ya que se vieron sorprendidos por el tanto visitante hecho por Sebastian Acosta cuando sólo transcurrían 19 minutos de partido.



Pero la reacción local no se hizo esperar y un doblete de Jhon Arias (8 ST y 27 ST) revirtió la situación. Llaneros dejó ver su buen fútbol y logró frenar las intenciones ofensivas de un rival que no pudo aprovechar las opciones generadas y vio cómo se le escapaban otros tres puntos. Con este resultado los ahora dirigidos por Nelson Gómez logran abandonar el fondo de la tabla del Torneo.

Mientras que en el duelo que abrió la jornada dominical, Universitario de Popayán fue contundente en casa y superó 3 – 0 a Orsomarso en la cancha del estadio Ciro López. Un resultado que les permite a los caucanos ascender a la sexta posición tras sumar 22 puntos ante un rival que no ha empezado el semestre de la mejor manera y se mantiene en la parte baja de la tabla con 18 unidades.



Luis Mina (12 PT) fue el encargado de romper la paridad tras un gran remate de larga distancia, dicha jugada obligó a los de Palmira a buscar el empate y, de esta forma, generar espacios que fueron bien aprovechados por Universitario. Luis Fernando Mosquera (21 ST) y Wilson España (46 ST) hicieron valer esa supremacía y dieron cifras concretas para hacer realidad el sexto triunfo del campeonato.



César Dussán

​Especial para FUTBOLRED