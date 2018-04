Quindío y Tigres dividieron honores en la B: empataron 1-1 en Armenia

Deportes Quindío cedió puntos como local tras igualar 1- 1 con Tigres en el juego que cerró la fecha del miércoles en el Torneo de ascenso, un resultado que mantiene a los dos equipos con 14 unidades y dentro del grupo de los ocho finalistas. A pesar de estar bien acomodados en el campeonato, preocupa la falta de victorias de ambas escuadras en las últimas fechas.

A la cancha se encontraron dos equipos que han hecho campañas interesantes en lo que va de la temporada, aspecto que hacía pensar que sería un juego interesante y bastante disputado. Y así se dio, durante el primer cuarto de hora se hicieron escasas las llegadas ya que eran pocos los espacios cedidos y las posibilidades de vulnerar cada uno de los esquemas tácticos.



Con el pasar de lo minutos, Quindío empezó a ser más insistente en el ataque, dejó ver su necesidad de hacer respetar la casa y de buscar una victoria que lo ubicara en la parte alta de la tabla. Algunos remates de larga distancia y el juego aéreo se convirtieron en las fórmulas para exigir al portero ‘felino’, muestra de ello fueron las claras opciones de Wilson Carpintero y de Christian Mina que por poco rompen la paridad.



Pero las emociones se reservaron para el cierre de la etapa inicial, Diego Areco (38 PT) sacó provecho de un cabezazo e hizo premio a la labor ofensiva mostrada por los ‘cafeteros’. Pero Tigres no bajó los brazos, reaccionó y salió en busca del empate, la celebración local lo invitó a proponer más en el ataque y, antes de ir al descanso, Geovan Montes (44 PT) volvió a equilibrar las cargas en el marcador.



Para la etapa complementaria, Quindío salió con mayor decisión, recuperó la posesión del balón y generó varias llegadas de peligro sobre un Duván Sánchez que evitaba la ventaja ‘cafetera’ con sus oportunas atajadas. Ante la arremetida de los dueños de casa, Tigres esperaba apoyado en su orden defensivo, pero no renunciaba a hacer daño por medio de algunos contragolpes que sorprendieron a más de uno en el Centenario.



El empate se mantenía y el desgaste físico hecho por los de Armenia empezó a afectar el rendimiento de sus jugadores, cada vez se hacía más difícil mantener el ritmo ofensivo y esto le sirvió a Tigres para administrar el resultado. Aunque los dirigidos por Alberto Suárez lo intentaron, con más ganas que con orden, no pudieron vulnerar la resistencia de su rival y los dos conjuntos sumaron de a un punto que les sirve para mantenerse dentro de los ocho primeros en la tabla.



Valledupar se rencontró con el triunfo, Fortaleza también ganó y recupera terreno



Tuvieron que pasar cinco jornadas para que Valledupar volviera a celebrar en el Torneo, en esta ocasión superó 1 – 0 a Barranquilla en el estadio Metropolitano. Un resultado valioso para los dirigidos por Nilton Bernal, ya que les permite sumar 10 unidades y ascender a la tercera posición, mientras que su rival de turno extendió a cuatro las fechas sin ganar y cayó a la casilla 13 con 11 puntos.



Un autogol de Willer Ditta (24 PT) fue la jugada que sentenció las cifras en el marcador y que rompió la paridad en un encuentro que fue bastante parejo y que se disputó bajo el intenso calor de la capital de Atlántico. Ante estas adversidades, en conjunto ‘vallenato’ dejó ver su orden defensivo y supo controlar las intenciones ofensivas de los locales. Dicho orden táctico fue suficiente para que los ‘vallenatos’ volvieran a celebrar.



Otro equipo que salió victorioso en la jornada del miércoles fue Fortaleza, que superó por la mínima diferencia (1 – 0) a Orsomarso en duelo que se llevó a cabo en el estadio Municipal de Cota. Los dirigidos por David Barato intentan recobrar el camino en el campeonato y con su segunda alegría logró dejar el fondo de la tabla y alcanzar la cifra de 11 unidades.



Fue un encuentro bastante disputado entre dos equipos que vienen necesitados de resultados para no alejarse del grupo de los ocho finalistas. Pero fue una pena máxima bien ejecutada por parte de José Mondragón (34 PT) la acción que le permitió a los dueños de casa romper la paridad y lograr una ventaja que fue bien defendida ante la arremetida de los vallecaucanos, quienes tuvieron algunas opciones pero carecieron de claridad en la definición y no les alcanzó para rescatar un mejor resultado.



Mientras que las emociones estuvieron en el estadio Manuel Calle Lombana, de Villavicencio, en el juego en el cual Llaneros y Real Santander empataron 2 – 2. Un marcador que poco beneficia a los dos conjuntos, ya que no les rinde lo suficiente y siguen dando ventajas en ese objetivo de llegar a las finales. Preocupa más la situación de los dirigidos por Jairo Patiño, ya que con 8 puntos se ubican en la casilla 15 y ya suman siete partidos sin celebrar.



Aunque fueron los dueños de casa quienes se fueron en ventaja, con los tantos de Harlin Ramírez (8 PT) y Santiago Orozco (16 PT), no lograron conservarla ante un rival que no bajó los brazos, a pesar de la temprana diferencia. Ya en el segundo tiempo lograron mejorar la situación y equilibrar las cargas en el duelo, Néstor Arenas (3 ST) y Andrés Córdoba (6 ST) le dieron a los de Floridablanca un punto que suma en la tabla y la posibilidad de alcanzar su cuarto encuentro consecutivo sin perder en el Torneo.