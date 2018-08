Cúcuta venció 3-0 a Cortuluá y llegó a 22 partidos sin perder en la B

Cúcuta Deportivo certificó su presencia en los cuadrangulares finales, luego de superar 3–0 a Cortuluá en el encuentro que cerró la fecha 22 en el fútbol de ascenso y que se llevó a cabo en el estadio General Santander. Una victoria que los consolida en el liderato con 54 unidades, mientras que su rival de turno es séptimo con 28 puntos y pone en riesgo su cupo entre los ocho finalistas.

Poco tiempo necesitó el conjunto de la frontera para resolver la situación, tan sólo dos minutos bastaron para que Carlos Ramírez venciera la corta resistencia de los visitantes. Situación que obligó a un nuevo planteamiento táctico por parte de los dirigidos por Álvaro Hernández, pero dicha reacción demoró y esto lo aprovechó Jhon Vásquez (14 PT) para ampliar las diferencias.



Con un panorama más oscuro, Cortuluá reaccionó y se hizo más contundente en la recuperación de la pelota, su salida fue más cómoda pero careció de contundencia a la hora de la definición. Tuvo un par de opciones claras que pudieron haber mejorado las cifras en el marcador, pero la defensa ‘motilona’ respondió con seguridad y logró mantener el cero hasta el descanso.



Cúcuta vs. Cortuluá. Foto: Efraín Patiño/CEET

Para la etapa complementaria, el partido alcanzó un equilibrio que le permitió a ambos conjuntos tener presencia en las áreas rivales y carecer de un dominador absoluto. Las sustituciones fueron importantes en la visita, ya que encontró la claridad en la generación de su juego y logró alejar a los rojinegros de su área. Yhonny Ramírez y Óscar Camilo dieron claras muestras de que el descuento era posible y que su rival era vulnerable.



Pero tal objetivo no se le dio a los vallecaucanos, quienes sintieron el desgaste físico hecho a lo largo del juego y con resignación asimilaron una derrota que parecía irreversible. El partido entró en un periodo de transición y tenencia de pelota en el mediocampo, pero así le alcanzó a Cúcuta para un tercer tanto, Luciano Guaycochea (45 ST) dio cifras definitivas a otra victoria más en una temporada muy positiva.



Pereira fue sorprendido por Bogotá, mientras que U. Magdalena le dijo adiós a invicto de 11 fechas

Deportivo Pereira dejó escapar valiosos puntos en casa tras empatar 1 – 1 con Bogotá en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas. Resultado sorpresivo para los de Risaralda, a quienes se les escapó la victoria en los últimos minutos y dejaron ir la posibilidad de alejarse en la tabla de posiciones. A pesar de lo sucedido, aún conservan la tercera posición en el Torneo con 38 unidades.



Como se esperaba, los ‘matecañas’ salieron con toda la decisión de hacerse dueño de la pelota y de las acciones del encuentro, propósitos que logró desde los primeros instantes y que los tuvo cerca de romper la paridad ante un rival que trataba de defenderse con orden, pero que también daba algunas ventajas cerca de su área. Y fue por la vía de la pena máxima como los locales lograron superar la resistencia de los capitalinos, Jairo Roy Castillo (23 PT) hizo premio a lo realizado durante el partido.



Tras la celebración de Pereira, Bogotá buscó la reacción y aprovechó la velocidad de sus delanteros para hacer daño por los costados, varios balones desde esos sectores generaron más de un susto a la defensa risaraldense. Para el segundo tiempo, poco cambiaron las cosas en el partido y los dirigidos por José Fernando Santa no se detuvieron en ese deseo de ampliar las distancias.



Celebración de Llaneros. Foto: Tomada de Twitter: @ClubLlanerosFC

Las jugadas con peligro se generaron, pero la falta de claridad en la definición se hizo cada vez más evidente y el marcador era corto para todo lo que propuso el conjunto ‘matecaña’. Con el pasar de los minutos, los bogotanos se fueron tomando confianza y Edward Hurtado (47 ST) dio la sorpresa con el empate sobre el final, castigando así la poca contundencia de los dueños de casa



Mientras que en el juego que abrió la fecha del martes, Llaneros frenó el buen andar del Unión Magdalena y lo superó por marcador de 2 – 1 en la cancha del estadio Manuel Calle Lombana. Un resultado que corta el invicto de los samarios de 11 partidos, pero que no pone en riesgo su segundo lugar en la tabla, ya que con 41 unidades nadie lograr superarlo.



Los de Villavicencio saltaron a la cancha con la necesidad de ganar y soñar con pelear un cupo en las finales. Aunque sabían que se enfrentaban contra un rival de peso, no se escondieron en su terreno. Durante gran parte de los primeros 45 minutos fueron los dominadores de las acciones y tuvieron varias llegadas con peligro. Merecían ir en ventaja, pero su falta definición no les permitió celebrar más temprano.



Para la etapa complementaria, Unión Magdalena despertó y salió con otra actitud, aprovechó los descuidos en defensa de Llaneros y, por intermedio de Ricardo Márquez (2 ST), se fueron en ventaja. Pero los dueños de casa no perdieron los papeles y recuperaron el buen fútbol que venían practicando, dicha decisión táctica les permitió revertir la situación, Jhon Arias (17 ST) y Jesús Martínez (26 ST) lograron consolidar un triunfo que los deja en la casilla 11 con 24 unidades y la esperanza intacta de clasificación a las finales.



Situación diferente se vivió en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla y Universitario de Popayán empataron sin goles (0 – 0) y quedaron en deuda por el espectáculo ofrecido. Ya que se vio un encuentro bastante disputado y que brilló por la ausencia de emociones, el esquema defensivo impuesto por los visitantes cumplió con la tarea de frenar los intentos de ataque de su rival y les alcanzó para rescatar un valioso punto en la capital de Atlántico.





Cesar Dussán

Corresponsal FUTBOLRED