U. Magdalena arrolló 4-0 a Valledupar, en el ‘clásico de la Sierra’

Unión Magdalena sigue demostrando que pasa por un buen momento en el Torneo de ascenso, con su victoria 4 – 0 sobre Valledupar, el ‘ciclón’ llegó a los 29 puntos y conserva la tercera posición en la tabla. Además, sumó su octavo partido consecutivo sin perder y han hecho del estadio Sierra Nevada todo un fortín. Mientras que su rival de turno se aleja del liderato y puso en riesgo su cuarto lugar tras quedar estacionado con 23 unidades.



Desde el pitazo inicial el conjunto samario fue en busca de la ventaja y tan sólo le bastaron ocho minutos para lograr tal propósito, una pena máxima decretada por el juez central le permitió a Jhonier Viveros vencer la corta resistencia de los visitantes. Un tanto que demostraba la contundencia con la que saltaron los dueños de casa en su afán de marcar diferencias en el duelo regional.



Pero dicha jugada obligó a Valledupar a replantear su sistema táctico, se hizo más fuerte en zona defensiva e intentó frenar las salidas de un Unión Magdalena que se sentía cómodo en el terreno de juego. Tal agresividad le permitió equilibrar las cargas pero aún era evidente su falta de efectividad en el ataque, ya que las pocas llegadas que generaron no fueron suficientes para alcanzar el empate.



Para la etapa complementaria las cosas cambiaron y aquel orden defensivo de los ‘vallenatos’ empezó a dar ventajas, situación que supo aprovechar la delantera samaria. Ricardo Márquez (7 ST y 15 ST) demostró que pasa por un gran momento y amplió las diferencias en el marcador, muestras del gran fútbol que viene jugando el ‘ciclón’ desde hace varias fechas en el Torneo.



Ya con una ventaja considerable, Unión Magdalena empezó a administrar el partido ante un Valledupar que lució confundido y al que le costó recuperar el balón. Con este panorama, los dueños de casa se dieron el lujo de celebrar por cuarta ocasión, una gran definición de Jhon Montaño (22 ST) dio cifras definitivas al llamado ‘clásico de la Sierra’ y en donde los de Santa Marta siguen demostrando que quieren ser protagonistas en esa lucha por el ascenso.



Real Cartagena rescató un punto en un duelo que quedó en deuda



Situación diferente se vivió en el encuentro entre Orsomarso y Real Cartagena, quienes no pudieron pasar del empate 0 – 0 en el estadio Francisco Rivera Escobar. Un resultado que poco beneficia a ambos equipos, ya que vallecaucanos y ‘heroicos’ se mantienen en la media de la tabla y no aprovecharon la oportunidad de meterse al grupo de los ocho.



Y es que es poco lo que se puede rescatar de un partido que se caracterizó por lo disputado y parejo, aunque los de Palmira intentaron hacer más por la victoria, no lograron generar jugadas con claridad y la falta de definición de los delanteros de Orsomarso facilitó el trabajo defensivo de Cartagena. Los visitantes buscaron por la vía del contragolpe sorprender a los dueños de casa, pero el portero Óscar Ramos lo evitó gracias a sus oportunas intervenciones.



Mientras que en el Pascual Guerrero, Bogotá dio la sorpresa de la primera fecha luego de superar por la mínima diferencia (1 – 0) a Atlético de Cali. Yílmar Córdoba (19 PT) fue el encargado de darle la quinta victoria a los capitalinos en el campeonato y la posibilidad de acercarse al grupo de los ocho tras llegar a los 18 puntos. Por su parte, los dirigidos por Giovanni Hernández no levantan cabeza y siguen cediendo terreno como local, situación que ya los tiene novenos en la tabla con 19 unidades.



Y en el duelo que cerró la extensa jornada dominical, Universitario de Popayán logró un valioso triunfo como visitante tras superar 2 – 1 a Real Santander en la cancha del estadio Álvaro Gómez Hurtado. Los caucanos se reencontraron con el triunfo luego de cuatro fechas sin celebrar y se acercaron al grupo de los ocho tras llegar a los 19 puntos. Mientras que los de Floridablanca continúan en el último lugar con tan sólo 14 unidades.





Cesar Dussán

Corresponsal de Futbolred