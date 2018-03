Unión Magdalena y Cortuluá sufrieron, pero hicieron respetar su casa

El estadio Sierra Nevada sigue de fiesta con las actuaciones del Unión Magdalena, en esta ocasión venció por la mínima diferencia (1-0) a Barranquilla y logró ascender a la novena posición de la tabla del Torneo. Una victoria luchada pero suficiente para que el ‘ciclón’ sume siete unidades y mantenga viva la ilusión de su hinchada.

Encuentro parejo y muy disputado fue el duelo entre equipos caribeños, los samarios intentaron hacerse con el control del partido y desde los primeros instantes ofrecieron jugadas de ataque que se vieron beneficiadas por la continua salida de los laterales. Una estrategia que estaba dando sus frutos ya que puso en aprietos a un rival al que le costaba acomodarse y lograr frenar la iniciativa ofensiva de los dueños de casa.



Pero con el pasar de los minutos, Barranquilla se fue viendo más ordenado en defensa y esto frenó la arremetida de Unión, que veía más escasos los espacios para vulnerar el pórtico defendido por Jair Mosquera. Situación que equilibró las cargas y que le quitó ritmo al partido, llevando a que el duelo se concentrara más en el mediocampo.



Para la etapa complementaria, Magdalena retomó la iniciativa y recuperó su presencia en el área rival. Un par de llegadas con peligro hacía pensar que el gol para los locales no iba a demorar. Pero sucedió todo lo contrario, Barranquilla empezó a sentirse cómodo con el empate y fortaleció su cerco defensivo, quiso sacar provecho de la desesperación de los samarios, quienes no bajaron los brazos en esa intención de repetir triunfo en su nuevo estadio.



Pero tanta insistencia tuvo su premio y en las postrimerías del partido se cumplió el deseo para los dirigidos por Harold Rivera, una gran definición de Ronaldo Lora (43 ST) logró vencer la resistencia de los visitantes y así devolverle la alegría a los hinchas del ‘ciclón’. Una victoria sufrida pero suficiente para sumar siete unidades que los deja ubicados en la mitad de la tabla de posiciones.



Cortuluá celebró y alcanzó su segunda victoria del Torneo



En un partido bastante disputado, Cortuluá superó 2 – 1 a Fortaleza en juego disputado en el estadio Pascual Guerrero. Los vallecaucanos no la tuvieron fácil para doblegar a uno de los coleros del campeonato, quienes pagaron caro sus errores defensivos y siguen sin levantar cabeza en lo que va de la presente temporada.



A pesar de que los visitantes se plantaron bien durante la primera parte, no pudieron frenar el poder goleador de Feiver Mercado, quien a los 26 minutos de partido logró romper la paridad y darle la ventaja a los dirigidos por Álvaro Hernández. Una jugada que premió las intenciones de los tulueños y que obligó a al rival a replantear su esquema táctico.



Tras el descanso, Fortaleza intentó recuperar el empate, generó algunas llegadas con peligro gracias a la fórmula del contragolpe. Y fue de esta forma como alcanzó su objetivo, luego de la gran definición de Cristian Pulido (29 ST), quien le devolvió la esperanza a los ‘atezados’ de sumar la primera victoria del Torneo. Pero tal ilusión se desvaneció cuatro minutos después con el tanto de Géiler Mosquera, el volante se convirtió en el héroe tras devolverle los puntos a un Cortuluá que venía urgido de buenos resultados.



Por su parte, Universitario de Popayán hizo respetar su casa y venció 3 – 2 a Atlético en un duelo entretenido y lleno de emociones. Los asistentes al estadio Ciro López tuvieron la oportunidad de ver la importante remontada de su equipo durante los últimos 15 minutos de partido. Luchada victoria, pero suficiente para que los caucanos abandonen el fondo de la tabla y lleguen a siete unidades.



Aunque los caleños se fueron en ventaja con el gol de Kevin Velasco (45 PT), no pudieron aguantar la diferencia a su favor, ya que Yéiner Torres (7 ST) puso de nuevo la paridad en el marcador. Pero Atlético no se conformó con el empate y en los pies de Hugo Daza (21 ST) volvió a tomar la delantera y abrió el camino para un valioso triunfo como visitante.



Pero los descuidos en defensa y la expulsión del mismo Daza cambiaron el panorama del encuentro, situación que supo aprovechar Luis Fernando Mosquera (27 ST) y Mauricio Velasco (36 ST) quienes fueron los encargados de revertir las cifras en el marcador y de otorgarle se segunda alegría del Torneo a los dirigidos por César Torres.



Mientras que en el duelo que cerró la extensa fecha del domingo, Real Santander y Tigres no se sacaron ventaja luego de empatar 1 – 1 en la cancha del estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca. Jéfferson Rivas (15 PT) puso en ventaja a los ‘felinos’, mientras que Juan Pablo Zapata fue el encargado de rescatarle un punto a su equipo. Sin duda, un marcador que beneficia bastante a los bogotanos ya que con 9 unidades se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones.



César Dussan

Especial para Futbolred