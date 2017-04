Carolina Arbeláez, la del trabajo silencioso en el líder Envigado

Pese a su corta edad, Carolina oriunda de Medellín, ha pasado por todas las selecciones Colombia, ha jugado en Estados Unidos, ha actuado en Juegos Olímpicos, Suramericanos, Mundiales y Copas América. Su recorrido en las canchas del planeta, la hacen una deportista de élite.

Arbeláez Castaño se muestra orgullosa por el trabajo realizado por las naranjas, que comandan el Grupo A de la Liga Femenina-2017 con 24 puntos, luego de ocho jornadas.

“Hasta ahora, gracias a Dios, las cosas se han hecho bien en el club, hemos tratado de formar una gran familia, sociedades dentro de la cancha y hemos obtenido buenos resultados”, dijo la talentosa volante mixta.

Y es que el cuadro antioqueño suma puntaje perfecto en su zona y es el club más goleador de la Liga con 27 tantos. A pesar de ello, Carolina afirma que las cosas hay que hacerlas paso a paso y esa ha sido la mística para estar en la cima.

“Es un trabajo de todos los días, cada partido salimos a jugar de tú a tú, no podemos menospreciar a nuestros rivales y sabemos muy bien que todas las jugadoras se están preparando para hacer un excelente papel; nosotras estamos dando el cien por ciento y hasta ahora los resultados se han dado”, complementó.

Envigado es líder del Grupo A de la Liga Femenina. Foto: Cortesía Oficina de comunicaciones Envigado.

Tener a compañeras como Daniela Montoya y Diana Ospina, sus referentes en el fútbol, es un sueño para ella. Pero en general, en Envigado todas las deportistas tienen talento para aportar y eso hace más fácil las cosas para las naranjas en el certamen local.

"Para mí es un honor jugar con ellas, que han tenido recorrido por Copa Libertadoras con Formas Íntimas, muchas ya nos conocíamos. Somos jugadoras muy técnicas, nos gusta tener la pelota al piso, hacer el trabajo en equipo. Hay futbolistas muy juveniles que nos hacen a nosotras, con un poco más de experiencia, esforzarnos en cada uno de los entrenamientos", agregó.

Para Carolina, exjugadora de Iowa College, de Estados Unidos, la clave de la gran campaña del Envigado es "la unión de muchos detalles, del trabajo diario", pero lo más importante es que siempre "tienen los pies en la tierra y siendo humildes".

Si bien no pensaron tener puntaje perfecto, sí se habían trazado la meta de sumar lo más posible. Van "escalón por escalón", pero con paso firme y con un lugar asegurado en los cuartos de final.

“Lo soñamos, uno siempre se traza metas grandes en la vida. Desde que empezamos el torneo sabíamos que no iba a ser fácil, que había buenas jugadoras y que los equipos tenían sus refuerzos. Siempre con humildad y mucho trabajo empezamos escalón por escalón, eso nos dice nuestro entrenador. Perfecto sería si no nos hubiesen marcado ningún gol, pero son instancias de juego, nosotras lo que hacemos es disfrutar y ser felices en la cancha y esas alegrías se ha visto reflejada en los triunfos”, puntualizó la centrocampista.

Arbeláez hace el trabajo silencioso en las paisas: el de la marca. Pero cuando se anima al ataque también sorprende con su derecha, lleva 1 gol. Su disciplina dentro de la cancha y su responsabilidad fuera de ella, la hace una referente de su equipo; para ella, esos halagos la empujan a trabajar más fuerte.

“Me siento muy acogida por mis compañeras, mi trabajo es un papel más defensivo en el once que está formando en Envigado, hago un trabajo silencioso: de recuperar el balón, darle el trámite a la pelota. Tengo que seguir trabajando duro, me gustaría hacer más goles, pero primero es mantener el orden del equipo y cumplir con mi trabajo".

Carolina es la eje en el mediocampo de Envigado. Foto: Cortesía Oficina de comunicaciones Envigado..

"Me destaco por mi disciplina dentro de la cancha y por ser responsable fuera de ésta; me han dicho que soy el ejemplo en Envigado, pero no me lo creo; admiro mucho a mis compañeras", afirmó Carolina.

La joven volante sueña con muchas cosas, el primero, es ser campeón con Envigado de la Liga Femenina. A ese palpitar se le suma el volver a jugar en el exterior, pero todo lo deja en las manos de Dios.

“Queremos seguir dando sorpresas, no solamente porque somos el único equipo antioqueño en la Liga Femenina, sino porque sabemos del gran trabajo que cada una de nosotros tiene tanto dentro como fuera del campo. Soñamos con ser las primeras campeonas en la Liga, eso se define en el campo de juego, siempre con los pies en la tierra y manteniendo mucha humildad. Quiero seguir jugando fútbol, luego de la Liga Femenina me gustaría jugar en el exterior, volver a Estados Unidos o irme a Europa”, concluyó.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

En Twitter: @Nella_Ramos