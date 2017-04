Fany Gauto, la '10' del Cúcuta que dejó su huella en el fútbol israelí

“Yo soy la número 10 del Cúcuta, juego de enganche”. Así, sin titubear y con la mirada fija en su interlocutor, se presenta Fany Gauto, jugadora de 24 años, quien se ha abierto un espacio en la primera edición de la Liga Femenina colombiana, gracias a sus cuatro goles en la competencia.

A su corta edad, la paraguaya lleva sobre su espalda, además del dorsal con el que se identifica, la experiencia de haber partido de su país natal a los 22 años rumbo al balompié de Israel, desde donde empezó a dejar su huella goleadora a nivel internacional.

“Hace dos años fui a jugar a Israel, duré una temporada allá. Después fui a España y me probé en el Atlético de Madrid. Después una amiga colombiana me comentó del proyecto que se iba a realizar aquí en Colombia, me pareció interesante y me vine; me siento más cómoda”, relató.

A pesar de su paso por el continente asiático y Europa, la jugadora proyecta ese acento único del sur de América con el que explica, con total autoridad, los aspectos que diferencian el modo en que se vive el fútbol en ambos sectores.

“El nivel del fútbol israelí es medio, no es muy bueno. A comparación con el de España, donde es muy alto y se maneja de una manera muy profesional”, indicó Gauto.

Fany Gauto, cuando jugaba hace dos años en el fútbol de Israel. Foto: tomada de Facebook.

“Me siento más cómoda jugando en Colombia”

“En Colombia me sorprendí porque es tan bueno (el fútbol), a pesar de ser la primera vez que se lleva a cabo en esta categoría”, aseguró la ‘10’.

“Yo me siento más cómoda jugando aquí, porque hay futbolistas reconocidas, me adapté muy rápido al equipo, me estoy complementado y me doy cuenta que estoy en un muy buen nivel”, complementó.

El momento institucional del Cúcuta Deportivo

Fany no es ajena a la crisis que obligó al conjunto rojinegro dejar la capital de Norte de Santander y radicarse en Zipaquirá (Cundinamarca), por lo que no solo pide apoyo del hincha a sus compañeras, sino también al elenco masculino.

“No puedo decir mucho de este tema porque no estoy muy enterada, pero siempre he dicho que nosotras estamos para servir al club, representamos a una ciudad muy grande y por eso está dentro de mis planes conocer Cúcuta”, confesó.

Cada uno de sus goles tiene un destino especial

Precisamente, la creadora ‘guaraní’ viene de convertir un tanto en la victoria (4-0) del Cúcuta frente a Equidad, por la fecha 7 de la Liga, en la que salió lesionada por una contusión tarsal en el pie izquierdo, producto de un choque.

Sin embargo, el percance no fue impedimento para dedicárselo especialmente a su padre, Eulogio Gauto, ya fallecido. Mientras, un tatuaje con la fecha 11 de marzo de 1950 (día del nacimiento del señor Gauto) la acompaña en cada batalla y celebración.

La actualidad del Cúcuta Deportivo Gol Star

Finalmente, Fany opinió de la actualidad de su equipo, que marcha en la segunda casilla del grupo B, con 18 puntos, a tres del líder Santa Fe.

“Estamos muy bien, casi que hemos hecho una campaña perfecta, a excepción del juego que perdimos con Santa Fe, que es el rival directo. No estamos pensando solo en este partido, sino en los demás, porque todos los duelos son importantes para poder llegar a la final”, concluyó.

Deivis López Ortega

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @DeJhoLopez