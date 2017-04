'Percibí que no llenaba la expectativa de algunas jugadoras': Morales

La salida del técnico Germán Morales de Santa Fe, un equipo que se ha mostrado invencible en la Liga femenina y que clasificó a la siguiente fase con goleadas y buen juego, tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, él afirma que pensó en el bien del grupo y que les desea a as chicas lo mejor para el futuro.

¿Por qué se va de Santa Fe?

Es una decisión personal. Cuando percibo que no tengo las condiciones para seguir soy el primero en dar un paso al costado. Y está siendo así.

Pero Santa Fe es líder de la Liga…

No es un trabajo mío solamente, es de todo el equipo, que lo aportan las jugadoras y ellas son las que tiene que lucir. Si de mi depende permitir que esa que esa práctica continúe como lo planeamos y que culmine en el título, yo me hago a un lado.

¿Cuáles fueron sus diferencias con las jugadoras?

Percibí que no estoy llenando las expectativas de algunas jugadoras, no todas. Conté con el respaldo total del club y el respeto del presidente, quien me dejó unas condiciones que me motivan a seguir adelante y seguir trabajando.



¿Con cuáles jugadores tuvo diferencias?

No, no se trata de nombres sino de un equipo. Yo doy un paso al costado.

¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Qué les molestaba?

Había partidos donde no salían las cosas como esperábamos. Yo en un equipo busco entusiasmo, liderazgo, alegría, pasión, credibilidad. Y cuando uno no lo percibe así pues yo no soy de hacer las cosas a medias.

¿Qué va a pasar con usted?

Inicialmente seré hincha número uno de las 'leonas' y con el presidente hablamos de trabajar, con todo su apoyo, para incorporarme a las escuelas de formación deportiva en la rama femenina, lo que haré con mucho agrado.



¿Es la mejor decisión para un equipo que es el puntero?

La virtud mía fue conformar un gran plantel, con tremendas jugadoras y estoy seguro que ellas, con la persona adecuada, van a potenciar aún más su trabajo y van a seguir.

¿Se va tranquilo?

Mi corazón está triste y será así por un tiempo, pero mi cabeza está donde debe estar. Sin entrar en detalles, porque Dios sabe los detalles, me siento tranquilo y sé que esto va a beneficiar.

Jenny Gámez A.

Editora Futbolred

@jennygameza