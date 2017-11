'950 jugadores piden que el torneo acabe el 10 de diciembre': Puche

Los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano no dan su brazo a torcer. Ellos exigen que el campeonato finalice el 10 de diciembre a pesar de que en la Dimayor estudian culminarlo el 17 o 20 de diciembre, a raíz de algunos inconvenientes que se han presentado y también por la presencia del Junior en las instancias finales de la Copa Suramericana.

Este miércoles, Carlos González Puche, Director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que “la posición fijada por los jugadores es que el torneo colombiano termine el 10 de diciembre, que se respeten sus derechos. Eso es lo que han firmado 950 jugadores del fútbol profesional, que solicitaron que ese tema se solucionara. Lo único que están pidiendo es respetar lo que la misma asamblea de la Dimayor aprobó el año anterior”.

“El martes tuvimos una reunión con Jorge Fernando Perdomo, él hizo unos planteamientos, esos planteamientos se los hicimos saber a los jugadores, y la posición de ellos es que el campeonato deberá terminar el 10 de diciembre”, persistió Puche.

Los futbolistas no encuentran otra solución al tema y parecen no tener flexibilidad con la Dimayor. “Es que después programan algo el próximo año y quién dice que van a cumplir. El problema no es el descanso, es la manera como quieren terminar el torneo. Lo que los jugadores no quieren es que las reglas se sigan imponiendo de un solo lado, ya es hora de concertarlas y que se respeten las posiciones de los que hacemos parte del fútbol”, apuntó el representante de la Acolfutpro.

“La única forma de que se respeten los derechos de los jugadores, es estar unidos. Los jugadores del Junior también firmaron la comunicación. No es solo por las vacaciones, aquí se está abriendo la puerta para negociar los temas que se deben acordar y no que los impongan”, añadió González.

El representante de los futbolistas finalizó diciendo que “decir que los jugadores se van a paro no sé si sean las palabras, ellos solo quieren que el torneo se acabe el 10 de diciembre, que es algo que aprobaron los dirigentes”.

Redacción Futbolred